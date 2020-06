Projet de gymnase à Echallens – Des citoyens partent à la recherche de signatures Un comité référendaire s’est créé pour que la population vote sur la vente d’une parcelle au Canton. Une première depuis cinquante ans. Sylvain Muller

Comité référendaire Florence Ethenoz, Caroline Vuagniaux, Corine Farquharson, Roxane Monbaron et German Rodriguez, les cinq membre du comite référendaire contre le gymnase d'Echallens posent à proximité de la parcelle où le futur gymnase serait construit. Vanessa Cardoso

L’idée était déjà dans l’air il y a deux semaines, au moment où le Conseil communal d’Échallens a accepté la vente de la parcelle qui pourrait accueillir un gymnase (voir ici). Mais elle s’est concrétisée ces derniers jours: cinq habitants du chef-lieu du Gros-de-Vaud ont formé un comité référendaire avec pour but de réunir les signatures nécessaires pour obtenir un vote populaire sur la question. «Nous avons effectivement reçu la demande et nous sommes en train de l’examiner», confirme le syndic Jean-Paul Nicoulin. «Nous rendrons notre réponse ces prochains jours», précise encore l’élu qui n’a, dès lors, plus le droit de s’exprimer sur le projet. Dès l’affichage de l’avis de référendum au pilier public, le comité aura trente jours pour tenter de récolter 15% des signatures du corps électoral, soit un peu plus de 600 paraphes.

«Nous craignons des problèmes de cohabitation entre écoliers et gymnasiens» Corinne Farquharson, présidente du comité référendaire contre la vente d’une parcelle challensoise au Canton pour y implanter un gymnase

Le devoir de retenue du syndic ne s’applique par contre pas au comité référendaire et à sa présidente, l’ancienne conseillère communale Corinne Farquharson: «Nous ne sommes pas opposées au principe d’accueillir un gymnase, chose qui semble plutôt bénéfique, mais nous avons un problème avec l’emplacement retenu (ndlr: juste à côté du complexe scolaire de Court Champ). Nous craignons en particulier des problèmes de cohabitation entre écoliers et gymnasiens.»

Le comité souhaite donc qu’un autre emplacement soit recherché et, surtout, que la population ait son mot à dire dans ce développement «fou», selon le terme utilisé par la présidente, prévu au sud du bourg. Une allusion au projet d’écoquartier du Crépon et ses 800 habitants, voisin théorique du futur gymnase et dont la récente mise à l’enquête a suscité de nombreuses oppositions (voir ici). Enfin, Corinne Farquharson précise que contrairement à la Municipalité, les référendaires ne souhaitent pas un gymnase «à n’importe quel prix». «On a entendu lors de la séance du Conseil communal qu’il faut prendre les trains au moment où ils arrivent en gare. Mais à titre personnel, en me précipitant pour en attraper un, il m’est arrivé de partir dans la mauvaise direction…»

Histoire similaire en 1971

Si le comité référendaire arrive à réunir les signatures nécessaires, l’électorat challensois serait appelé aux urnes. Une situation inhabituelle dans la capitale du Gros-de-Vaud, mais pas inédite puisqu’elle s’était déjà produite en 1971 pour… un projet de construction scolaire. Selon les articles de la «Feuille d’Avis de Lausanne» – l’ancêtre de «24 heures» – le Conseil communal avait accepté de justesse un premier projet situé au Pré-du-Record, donc dans le périmètre où est désormais prévue la construction du gymnase. Mais les opposants, convaincus que les 6 millions de francs seraient mieux investis dans un projet intégrant un complexe sportif, avaient obtenu que la population se prononce. Et en mai 1971, par 322 voix contre 319 (66,7% de participation), la population a désavoué son conseil et donné le feu vert à la construction du complexe des Trois Sapins tel que nous le connaissons aujourd’hui.