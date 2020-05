Commerces – Des clients au compte-goutte La réouverture des commerces du centre-ville lausannois douchée par la météo maussade. Thérèse Courvoisier

Jérémy Braquet et Patrick Capt ont connu un déconfinement en deux étapes. Ils sont fin prêts à recevoir leur clientèle dans leur concept store Caramel Beurre Salé au Rôtillon. Olivier Vogelsang

Après deux mois d’emplettes uniquement «de première nécessité» et de shopping exclusivement en ligne pour les accros aux fringues et autres biens considérés comme superficiels, on aurait pu s’attendre à une ruée sur les produits un peu plus futiles en ce lundi matin de déconfinement. Au centre-ville de Lausanne, il n’en a rien été. La faute à la météo, à la rentrée des classes, à la reprise partielle du travail, à la peur de la contamination ou au pouvoir d’achat en baisse? Difficile à dire, sans doute un peu de tout ça à la fois.