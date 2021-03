Occupation du Mormont – Des clowns préparent l’évacuation de la ZAD Sur la colline, un groupe de clowns-activistes soutient les zadistes et leur propose de réagir à une future expulsion par la non-violence et l’humour. Antonin Python

«Policiers» d'un côté, «zadistes» de l'autre, les clowns miment une expulsion. Antonin Python

Ça chauffe sur la colline du Mormont. Un groupe de manifestants a bricolé des boucliers de fortune et s’est barricadé derrière des bottes de paille. En face, des policiers donnent un ultimatum. Refus d’obtempérer. Les policiers lancent l’assaut. Armés de pistolets à eau, ils évacuent les manifestants dans une baignoire clouée sur une planche à roulettes.

Derrière le portail d’entrée de la première «zone à défendre» (ZAD) de Suisse, quelques militants sourient en observant les quinze personnes qui viennent d’imiter cet affrontement et qui se sont parées de nez rouges, vêtues de salopettes bariolées et coiffées de perruques aux couleurs fluorescentes. Alors que les «zadistes» se préparent à être expulsés dans les jours ou les semaines qui viennent après avoir perdu leur recours contre la Commune de La Sarraz, ces «clowns-activistes» sont venus soutenir les occupants par la non-violence et l’humour.