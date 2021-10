Budget de la Confédération – Des comptes un peu moins rouges que prévu Finalement, l’année 2021 devrait se boucler avec un déficit de 14,8 milliards de francs. La perte est notamment due aux dépenses de 16,6 milliards pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Les comptes 2021 de la Confédération devraient boucler sur un déficit de 14,8 milliards de francs. La deuxième extrapolation est moins pessimiste que la première, annonce mercredi le Conseil fédéral.

L’extrapolation de juin annonçait un déficit de 17,4 milliards. En 2020, la perte s’élevait à 15,8 milliards.

La perte est due aux dépenses de 16,6 milliards de francs pour endiguer la pandémie de Covid-19, dont 14,5 sous forme de dépenses extraordinaires. Les comptes devraient enregistrer des recettes extraordinaires à hauteur de 1,5 milliard, dont 1,3 milliard provient du bénéfice supplémentaire distribué par la Banque nationale suisse.

Le gouvernement et le Parlement ont prévu des dépenses extraordinaires de 21 milliards de francs. Mais les charges effectives devraient s’avérer moins importantes.

Les ressources prévues par les cantons pour les cas de rigueur sont moins élevées que lors de la première extrapolation (4 milliards au lieu de 5,5). Quelque 4,4 milliards sont prévus pour les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, contre 5 auparavant. Dans ce cas, l’assurance-chômage doit rembourser 555 millions que la Confédération a versés en trop selon le décompte final de 2020.

Au budget ordinaire, la Confédération devrait afficher un déficit de financement de 1,7 milliard (contre 2,4 en juin). Les dépenses ordinaires devraient reculer de 400 millions pour un total de 76,5 milliards et les recettes augmenter de 300 millions (74,7 milliards).

La TVA devrait rapporter 310 millions de plus que prévu en juin grâce à l’embellie prévue de la conjoncture et l’évolution des recettes. Les recettes attendues sont ainsi supérieures d’environ 170 millions au montant budgétisé. Les droits de timbre bénéficient d’une activité boursière plus vive et devraient rapporter 250 millions supplémentaires, et 340 de plus au budget.

L’impôt fédéral direct rapportera moins que prévu (- 202 millions). Sa progression a ralenti depuis juin, explique le Conseil fédéral. Toutefois, cet impôt devrait enregistrer des recettes supplémentaires de 1,2 milliard par rapport au budget.

