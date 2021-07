Rock my wine – Des concerts et des dégustations tout l’été Le label Hummus Records et la Brasserie de Montbenon organisent un festival itinérant chez les vignerons. David Moginier

Le festival démarrera le 31 juillet à Lausanne avec cinq groupes et cinq vigneronnes.

Décidément, les domaines viticoles attirent les artistes en ces temps délicats. Voici donc le label Hummus Records, grand défenseur de groupes helvétiques, et la Brasserie de Montbenon qui lancent Hummus & Wine, sorte de minifestival itinérant qui va voir des musiciens se produire dans un domaine cet été et cet automne.

Le principe est simple: une jauge réduite à une cinquantaine de personnes un dimanche en fin d’après-midi, un domaine ou un caveau choisi par la Brasserie de Montbenon pour la qualité de ses vins, une soirée à l’extérieur qui peut se replier en cas de mauvais temps, une dégustation des crus du lieu, un groupe suisse choisi par Hummus Records. Les billets sont à tarif réduit grâce au soutien du Service de la culture du canton de Vaud et de l’Office des vins vaudois.

Minifestival à Lausanne

Auparavant, un minifestival aura lieu dans le cadre du Riposte, à Lausanne, avec cinq groupes, cinq vigneronnes et 800 spectateurs gratuits, le 31 juillet. Puis une surprise au Domaine Bovy de Chexbres, Reverend Beat-Man au Daley de Lutry, Louis Jucker chez Pierre Fonjallaz à Grandvaux, The Giant Robots au Château Rochefort d’Allaman, Stéphane Blok au château de Vullierens et Closet Disco Queen & the Flying Raclettes au Domaine Potterat de Cully s’échelonneront jusqu’en novembre.

