Foyer de Mancy – Des conclusions d’enquête déjà controversées Si les réformes promises sont prometteuses pour certains, d’autres dénoncent une catastrophe annoncée. Laurence Bezaguet Chloé Dethurens

Autisme Genève regrette un manque d’humanité dans la parole des experts et de la conseillère d’État. LAURENT GUIRAUD

Les conclusions de l’audit sur Mancy n’ont pas convaincu tout le monde, et de loin. «Depuis le début, j’ai dénoncé le cadre accusateur, dirigé et incomplet de la mission. C’était une enquête alibi qui visait à trouver des fusibles. Je n’ai pas été déçu, réagit Me Robert Assaël, avocat de l’ancien directeur du Foyer de Mancy. Je suis choqué, mais pas étonné, par la posture de la magistrate lors de la conférence de presse qui a chargé lourdement les directeurs et la direction de l’Office médico-pédagogique (OMP), sans aucune remise en question personnelle, alors que c’est elle qui est censée diriger le Département de l’instruction publique (DIP).» Concernant les recommandations, dont «la mise en place d’un organe de contrôle et la prise en charge en petites unités qui semble indispensable», elles vont dans le bon sens, selon l’avocat.