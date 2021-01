Olympisme – Des conditions «extrêmement difficiles» pour les sportifs non vaccinés Le CIO veut encourager la vaccination pour les sportifs engagés aux JO de Tokyo cet été. Or, les athlètes ne sont pas prioritaires. Certains doivent s’attendre à vivre une situation compliquée.

La question de la vaccination des sportifs pour les JO de Tokyo, reportés l’an dernier en raison de la pandémie, doit être abordée mercredi lors de la commission exécutive du CIO. AFP

Les sportifs participant aux JO de Tokyo dans six mois et qui ne seront pas vaccinés devront composer avec des conditions «extrêmement difficiles», a prévenu lundi Denis Masseglia, le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Denis Masseglia, qui s’est entretenu vendredi en visio-conférence avec le président du CIO Thomas Bach, a évoqué pour les sportifs non-vaccinés «une forme de quarantaine, de quinzaine» une fois sur place au Japon, «où il faudra faire des tests matin et soir».

Vaccination encouragée

La question de la vaccination des sportifs pour les JO de Tokyo, reportés l’an dernier en raison de la pandémie, doit être abordée mercredi lors de la commission exécutive du CIO qui encourage officiellement la vaccination des sportifs, mais ne peut l’imposer.

Pour Denis Masseglia, «c’est la tenue des Jeux qui est l’enjeu final». «On n’est pas tout seuls. Pour nos amis Japonais, recevoir des athlètes et des personnes accréditées venues du monde entier exige un peu de précaution», a-t-il expliqué lors d’une visio-conférence après un congrès du CNOSF, anticipant que les conditions compliquées d’accueil pour les sportifs non vaccinées pourraient avoir «un effet dissuasif» pour ceux qui refuseraient de le faire.

Problème éthique

En France, près d’un million de personnes prioritaires ont été vaccinées, mais le rythme de la vaccination est extrêmement varié dans le monde, certains pays n’ayant même pas encore commencé. Cette question de la vaccination des sportifs soulève également un problème éthique.

«Pas question que les athlètes soient prioritaires par rapport à d’autres catégories de population mais d’ici les Jeux on peut penser qu’il y a la possibilité de les faire vacciner sans que cela ne pénalise d’autres personnes», espère Denis Masseglia.

En France, la ministre des sports Roxana Maracineanu avait dit être «en attente» d’une décision claire du mouvement sportif sur la question, «que ce soit des fédérations internationales ou du CIO». «J’ai pris position pour la vaccination, j’espère que tous les athlètes français seront dans cette optique là», a ajouté Denis Masseglia.

AFPE