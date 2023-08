Des conseils personnalisés – Une app pour suivre son état de santé après hospitalisation CHUV@home offre un suivi aux patientes et patients de retour chez eux. Après une phase pilote en chirurgie viscérale, ce service s’ouvre à d’autres spécialités médicales. Catherine Cochard

Le suivi à distance via l’app repose sur des questionnaires rédigés par des spécialistes de chaque discipline et ciblés en fonction des situations cliniques. CHUV

Comment savoir, une fois seul à la maison après une hospitalisation ou des soins ambulatoires, si une plaie cicatrise bien, ou si la douleur qu’on ressent est normale? Pour aider les patientes et patients, le CHUV a mis au point une application, CHUV@home, qui permet d’obtenir à domicile des conseils personnalisés d’une équipe infirmière. L’outil digital se veut aussi un moyen de repérer, au plus vite, d’éventuelles complications et d’éviter une nouvelle hospitalisation ou un retour aux urgences.

Le suivi à distance repose sur des questionnaires rédigés par des spécialistes de chaque discipline et ciblés en fonction des situations cliniques. Durant la semaine qui suit l’hospitalisation ou les soins ambulatoires, les patientes et patients reçoivent quotidiennement des questions via l’application. Si les réponses données ne correspondent pas à celles attendues lors d’une convalescence normale, l’app transmet une alerte à l’équipe du centre de télésuivi, à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les infirmiers et infirmières prennent alors contact avec la personne qui vient de déclencher l’alerte et un médecin responsable. L’interface de CHUV@home permet également d’envoyer des photos et de poser des questions aux professionnels de la santé par messagerie.

Service étendu

L’app de l’hôpital universitaire a fait ses preuves durant une expérience pilote initiée en chirurgie viscérale en 2021. Au vu des résultats probants obtenus, le CHUV a étendu progressivement ce service. Aujourd’hui, huit spécialités chirurgicales y ont déjà recours et d’autres vont suivre.

Pour garantir la confidentialité, les données sont transmises par le biais d’un système de connexion sécurisé, puis sont stockées sur les serveurs du CHUV. L’app est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. Son téléchargement est gratuit, mais les éventuelles prestations qui découlent de son utilisation sont facturées aux tarifs usuels LAMal.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.