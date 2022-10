Monsieur Bollfrass, en combien de temps la Russie pourrait-elle rendre des armes nucléaires opérationnelles?

Si le président Poutine décidait de franchir cette étape dramatique, il devrait choisir entre l’utilisation d’armes nucléaires stratégiques et tactiques. Les armes stratégiques, telles que celles transportées par les bombardiers à longue portée, les missiles basés au sol et les sous-marins, visent en premier lieu les États-Unis et sont prêtes à être utilisées en quelques minutes. En effet, les armes à portée stratégique sont déjà équipées d’une ogive.