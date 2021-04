L’initiative «pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» veut interdire l’utilisation de tout pesticide de synthèse pour la production, la transformation de produits agricoles, l’entretien du territoire et l’importation de denrées alimentaires. Cette initiative vise à interdire les produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs pour soigner les plantes ainsi que les biocides sous forme de désinfectants, nécessaires à l’hygiène dans la transformation et le conditionnement de denrées alimentaires. Elle concerne un cercle bien plus vaste que l’agriculture et touche l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire de proximité ainsi que les métiers de la bouche, pour lesquels l’hygiène et la sécurité des produits sont importantes.

L’initiative «pour une eau potable propre» exige que les paiements directs ne soient accordés qu’aux exploitations agricoles ne recourant pas aux pesticides, pratiquant l’élevage sans utiliser d’antibiotiques en prévention et dont le cheptel ne serait nourri qu’avec les aliments produits sur l’exploitation.

«De très lourdes conséquences […] aussi pour nos artisans, pour nos entreprises actives dans le domaine de l’agroalimentaire et pour leurs emplois.»

Ces deux initiatives auraient de très lourdes conséquences non seulement pour l’agriculture et l’agriculture biologique, mais aussi pour nos artisans, pour nos entreprises actives dans le domaine de l’agroalimentaire et pour leurs emplois.

Aujourd’hui, 98% des agriculteurs suisses pratiquent le programme volontaire des prestations écologiques requises (PER), cultivant leurs parcelles avec la plus grande attention selon les règles strictes en vigueur et assurant de nombreuses mesures environnementales, ce qui démontre le long attachement des familles paysannes au respect de l’environnement et de la terre.

Les producteurs prennent très au sérieux la problématique des phytosanitaires et ne pratiquent des interventions qu’en cas de nécessité afin de soigner et protéger les récoltes. En témoignent les énormes efforts entrepris ces dernières années afin de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires de 40% et même de 63% pour le glyphosate.

L’exigence de nourrir les animaux exclusivement avec les aliments produits sur l’exploitation conduira à l’abandon de nombreux élevages ne disposant pas de surfaces agricoles suffisantes, notamment dans les domaines de la volaille, des pondeuses et des porcs.

Production en baisse

Alors qu’en 2017, le peuple suisse décidait à près de 80% de renforcer notre sécurité alimentaire, l’application de ces initiatives conduira à une diminution de la production de denrées alimentaires indigènes et augmentera les importations pour lesquelles la traçabilité et les méthodes de production sont bien plus difficiles à garantir.

Si le but de ces initiatives est de renforcer la qualité des denrées alimentaires proposées aux consommateurs suisses, c’est bien le contraire qui se produira.

Pour assurer à vos familles et vos enfants des denrées alimentaires saines et de proximité, produites dans les meilleures conditions sanitaires possible, votez deux fois non aux initiatives agricoles extrêmes le 13 juin prochain.

Jacques Nicolet Afficher plus Agriculteur et conseiller national UDC

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.