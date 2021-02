Brexit – Des contrôles suspendus en Irlande du Nord après des menaces Les contrôles physiques introduits en Irlande du Nord en raison du Brexit ont été suspendus lundi dans les ports de Belfast et Larne après des menaces sur le personnel chargé de les mener, indiquent des sources concordantes lundi soir.

À l’entrée du port de Larne, le 1er janvier 2021. AFP

La collectivité locale du Mid and East Antrim Borough a annoncé qu’elle retirait «immédiatement» son personnel chargé des inspections au port de Larne en raison «d’inquiétudes pour leur sécurité». Cette décision intervient après une recrudescence de «comportements menaçants ces dernières semaines», avec notamment des tags «faisant référence aux tensions croissantes autour du protocole nord-irlandais et décrivant le personnel des ports comme des +cibles+», a souligné la collectivité dans un communiqué.

L’entrée en vigueur au 1er janvier du nouveau régime dû au Brexit a vu apparaître des contrôles douaniers pour les marchandises qui traversent la mer d’Irlande entre la province britannique et la Grande-Bretagne. Pour éviter le retour d’une frontière physique entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’UE, qui risquerait de fragiliser la paix entre unionistes et républicains, l’Irlande du Nord fait toujours partie du marché unique européen.

La Première ministre nord-irlandaise Arlene Foster a jugé «tout à fait répréhensible» de telles menaces, soulignant sur la chaîne UTV des «tensions communautaires» en Irlande du Nord.

Graffitis troublants

Douze employés de la collectivité travaillent au port de Larne auprès d’agents du ministère nord-irlandais de l’Agriculture et d’agents de la police aux frontières britannique. «Nous avons vu ce que je qualifierais de graffitis profondément troublants et une hausse notable des tensions à l’égard du protocole nord-irlandais, en particulier ces derniers jours», a souligné l’élu local Peter Johnston. Le retrait du personnel avec «effet immédiat» ne prendra fin que lorsque «nous aurons de vraies garanties et pleine confiance qu’ils peuvent accomplir leur mission sans peur, crainte ou inquiétude», a-t-il précisé.

Dans la foulée, le ministère nord-irlandais de l’Agriculture a décidé de «suspendre de manière temporaire les inspections physiques des produits d’origine animale à Larne et Belfast», selon un porte-parole. Les contrôles des documents continueront à être menés, selon la même source.

La police nord-irlandaise a quant à elle indiqué sur Twitter avoir «augmenté les patrouilles au port de Larne ainsi qu’à d’autres points d’entrée pour rassurer le personnel et la population locale». Tout récemment, le chef adjoint de la police nord-irlandaise avait prévenu que le régime différent appliqué dans province suscitait un «mécontentement croissant» dans les rangs unionistes, attachés au maintien de l’Irlande du Nord sous la couronne britannique.

AFP