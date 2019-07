Des contrôles techniques condamnent trois véhicules

Des policiers et le Service des automobiles et de la navigation (SAN) ont mené samedi 6 juillet un contrôle combiné de la circulation. Ils visaient des véhicules non conformes, bruyants et modifiés, a expliqué la police municipale de Lausanne

Des contrôles minutieux ont été exécutés à la halle technique de la Blécherette sur un total de 17 véhicules, dont 15 ont été jugés non-conformes. Trois jeux de plaques ont été retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation, a précisé la police municipale.