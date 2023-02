Sortir ce week-end – Des corps nus de tous âges à un monstre sacré du théâtre Du spectacle transgressif de Florentina Holzinger au seul en scène de Jacques Weber, un grand écart vivifiant pour ce dernier week-end de février! Francois Barras Matthieu Chenal Natacha Rossel Boris Senff

Le MJF à Villars

La Belge Mentissa, nominée aux Victoires de la musique, tiendra la scène du théâtre du Palace samedi. AFP

Parmi sa gamme d’activités «hors festival d’été», le Montreux Jazz part à la montagne et prend ses aises au Palace de Villars, avec six samedis offerts aux découvertes pop de ses programmateurs. Ce week-end, c’est la Belge Mentissa, nominée aux Victoires de la musique, qui tiendra la scène du théâtre du Palace. Avant et après, DJ sets au Villars Lodge.

Microstructur(es)

Pendant le confinement, Arthur Besson et Pierre Audétat ont réfléchi à des formes artistiques «durables». De cette première collaboration sont nées deux formes facilement transportables et réitérables. Un duo (claviers, électronique, guitare baryton, clarinette basse) et un solo (guitares, voix, boucleurs) qui sont créés ces jours à Lausanne, dans un esprit d’hybridation et d’expérimentation ouvert à l’improvisation.

Mont’ain hivernal

Déjà fringuant en juin, le Mont’ain festival du Mont-sur-Lausanne s’agite en hiver en format couvert. Aux Châtaigniers, la 2e édition se fait hip-hop vendredi (Joysad, Jey Brownie, Armand Nébuleux et Justinpeace) et electro le lendemain (Jay|Ti, Enos et Demi-Tarif).

Nouveaux variants

Le Covid n’a pas été perdu pour tout le monde. La preuve avec les Nouveaux Variants – ne pas lire nouveaux arrivants –, une bande de musiciens qui s’est inspirée des pandémies historiques pour composer un répertoire original. Un concert documentaire, donc, signé par Jean-Samuel Racine, Tassilo Jüdt, Antoine Salem, Nadir Graa et Jérôme Berney, mis en scène par Sophie Pasquet Racine.

Rambert et Weber

C’est un texte taillé sur mesure. Pascal Rambert a écrit «Ranger» pour Jacques Weber, monstre sacré du théâtre. Seul en scène, vendredi à l’Octogone, le comédien se glisse dans la peau d’un homme qui range sa vie, ses joies et ses chagrins, avant de disparaître.

«Onéguine»

Amour impossible, duel fratricide, mélancolie… Alexandre Pouchkine a rassemblé tous les éléments du romantisme dans «Onéguine». Jean Bellorini porte ce roman-fleuve à la scène, dans un dispositif bi-frontal. Munis d’un casque audio, les spectatrices et spectateurs sont immergés dans cette fable, où les voix des artistes s’entremêlent aux musiques de Tchaïkovski.

«Circus»

Une femme à barbe, un vieillard muet, un homme-loup, un clown et leur directeur accro à la morphine composent le «Circus» de Stéphane Albelda, fable féroce et burlesque inspirée des univers de cinéastes de l’étrange: Fellini, Lynch, Burton ou Guillermo del Toro. Au Pulloff, Jean-Gabriel Chobaz signe la mise en scène de ce texte à la fois sombre et lumineux.

Danse transgressive

Florentina Holzinger sait comme personne mettre en scène les corps des femmes, musclées et acrobatiques, dans une perspective transgressive. Dans «Tanz», à voir à l’Arsenic, un casting de danseuses âgées de 20 à 80 ans explore le culte de la beauté et les héritages de la chorégraphie.

Fracanaüm

Fracanaüm, saison dédiée aux musiques expérimentales, repart pour une série de quatre concerts de février à mai. Avec «MicMac 3D», la compagnie suisse Too hot to hoot? alterne entre les dimensions microscopique – avec des instruments jouets –, ordinaire – avec les instruments traditionnels –, et macroscopique – avec des instruments géants imaginés par le designer Benoît Renaudin.

Vêpres

Une fois n’est pas coutume, les Concerts Bach de Lutry célèbrent Monteverdi et ses miraculeuses «Vêpres à la Vierge Marie», vaste fresque conçue pour Saint-Marc de Venise. Originaires de Bâle et rodés aux musiques de la Renaissance, les ensembles Voces Suaves et Concerto Scirocco en sont les interprètes indispensables.

