Défilé du 4 juillet – Une fusillade fait 6 morts et 16 blessés près de Chicago Une parade était organisée lundi pour la fête de l’indépendance américaine. Le tireur présumé est activement recherché.

Des coups de feu ont retenti dans une ville près de Chicago, alors que les États-Unis célèbrent lundi leur fête nationale (archives). KEYSTONE/EPA/ALBA VIGARAY

Une fusillade a éclaté lundi dans un défilé du 4-Juillet près de Chicago, dans le nord des États-Unis. Il y a au moins six morts et 24 blessés, selon un nouveau bilan des autorités.

Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et «considéré comme armé et dangereux». Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.

Auparavant, un journaliste du Chicago Sun Times avait rapporté avoir vu trois corps ensanglantés sous des couvertures et plusieurs blessés. Le gouverneur de l’État de l’Illinois JB Pritzker avait précisé sur la chaîne WGN avoir des informations sur «neuf personnes touchées».

«Nous aidons la police de Highland Park après des coups de feu sur la route du défilé», avaient tweeté les services du shérif du comté de Lake. «La fête du 4 juillet est annulée, s’il vous plaît évitez le centre de Highland Park», avait ajouté la Municipalité sur sa page Facebook. Selon la police de l’État d’Illinois, la situation reste «en cours».

Panique

Les tirs ont semé la panique dans les rues de cette petite ville cossue située sur les rives du Lac Michigan, où des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans la matinée pour les réjouissances du 4 juillet.

Un témoin des tirs, interviewé par la chaîne WGN a rapporté avoir vu un unique tireur, armé d’un fusil, «accroupi au sol qui avançait de manière méthodique, quasi militaire».

ATS

