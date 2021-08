Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Drame à Morges – L'inconnu du quai numéro quatre probablement abattu par les forces de l'ordre En début de soirée, les policiers ont selon plusieurs témoins ouvert le feu sur un homme qui «a été vu en train de prier». Raphaël Jotterand DÉVELOPPEMENT SUIT

Une enquête a été lancée par le procureur. Journal de Morges

«Tout est allé très vite, mais en voyant le nombre de voitures de police, les pompiers et les sirènes, j’ai rapidement compris que quelque chose de grave était en train de se passer», explique Bruno*, employé d’un café du nouveau quartier de la gare, théâtre lundi soir d’une scène complètement improbable dans cette ville, comme si un film se déroulait sous les yeux des habitants et des usagers du rail.

L’inconnu du quai numéro trois aurait probablement été abattu par les forces de l’ordre. Les témoins ont d’abord vu, selon plusieurs témoignages concordants recueillis par le Journal de Morges, un homme en train de prier puis très agité sur le quai numéro trois, celui qui sépare les convois CFF du BAM, la petite ligne régionale.

D’autres parlent d’un couteau et en attendant le communiqué de la gendarmerie qui permettra de faire la lumière sur ce drame, les voyageurs encore sur place sur le coup de 21h sont tous d’accord sur le fait que plusieurs coups de feu ont été tirés.

Un homme se serait retrouvé à terre au bord des rails et le corbillard dépêché sur les lieux ne laisse que peu place au doute, même si l’absence de confirmation officielle oblige au conditionnel.

«On a vu d’abord les gendarmes lui prodiguer les premiers secours mais en vain semble-t-il», explique une employée d’un bar de la place, alors qu’à ses côtés, plusieurs clients d’un restaurant entourent un collaborateur des CFF présent sur le quai, visiblement effondré.

Le procureur a ouvert une enquête. La police communiquera sur cette affaire dans la soirée. L’intervention a été confirmée. La ville, bien qu’ayant la réputation d’être «si tranquille», a déjà été témoin d’un meurtre il y a une année à quelques pas du drame qui a eu lieu ce soir.

Dans une ambiance presque surréaliste mêlant les enquêteurs, des étudiants prenant leur bus du soir ou les habitués de la terrasse observant le tout une bière à la main, plusieurs personnes témoignent de leur ras-le-bol pendant que les agents et le procureur prennent les dépositions sur les capots de voiture.

«On en peut plus de cette zone, explique une habitante du périmètre. Il y a eu un meurtre au kebab il y a un an, des gens traînent matin et soir et on commence à avoir peur. Surtout, on a l’impression que personne ne fait rien pour remettre un peu d’ordre ici!»

Contactée, la porte-parole de la gendarmerie - présente sur les lieux - ne communique aucune information à ce stade. Mais il s’agira de faire la lumière sur cet événement qu’on imaginait impossible dans une ville qui brille par son calme et qui se voit impliqué pour la deuxième fois en moins de douze mois dans un fait divers tragique à l’issue probablement fatale.

