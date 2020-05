Aides aux champs – Des coups de main inhabituels dans les fermes La pénurie de main-d’œuvre agricole n’a pas été aussi importante que craint. Mais la pandémie a quand même permis à quelques novices de se rendre utiles. Sylvain Muller

Débroussailleurs Installé à Goumoens-la-Ville dans le Gros-de-Vaud, Justin Desimone (à g.) n’a pas hésité à aller donner un coup de main à son voisin agriculteur Gilles Bezençon. Florian Cella/24 heures

Parmi les quelques effets positifs du Covid-19, se trouve le rapprochement entre agriculteurs et citadins. Contrairement à ce qui a été imaginé au début du confinement, les seconds n’ont pas déferlé en nombre dans les champs des premiers pour se substituer à leur main-d’œuvre habituelle retenue à l’étranger (voir encadré). Mais quelques jolies rencontres se sont néanmoins produites.

Installé à Goumoens-la-Ville, dans le Gros-de-Vaud, Gilles Bezençon a ainsi reçu les renforts temporaires d’un restaurateur, d’un employé de bureau et d’un apprenti automaticien. «Exceptionnellement, cette année, je n’ai pas d’apprenti, ni de civiliste, explique l’agriculteur. Alors quand, en plus, trois des personnes de mon entourage qui me donnent des coups de main habituellement ont dû se confiner parce qu’elles étaient à risque, je me suis retrouvé tout seul.»

Heureusement pour lui, le canal «des copains des copains» lui a rapidement permis de trouver de la main-d’œuvre de remplacement. «Il a fallu trouver ce que je pouvais leur donner à faire, mais ils m’ont donné un bon coup de main. Et puis c’était chouette d’échanger avec eux, de confronter nos réalités. Comme a dit ma femme: ça m’a sorti la tête du cul de mes vaches!»

«Le travail était un peu répétitif, mais c’était gratifiant de pouvoir aider et bon pour la tête de se sentir utile.» Abigaïl Widmer

Le premier n’a pas dû venir de loin, puisqu’il habite à côté de la ferme. Mais Justin Desimone, 17 ans, n’avait jamais assisté Gilles Bezençon jusque-là. «C’est en discutant avec lui que j’ai appris ses problèmes. Je suis à distance les cours du CPNV pour devenir automaticien, mais ça me laisse des heures, notamment en fin de journée.» Habitué à manier la débroussailleuse, le jeune homme s’est vite rendu utile et il a apprécié l’expérience: «ça faisait du bien de bouger un peu et puis ça m’a aussi permis de prendre conscience de l’étendue de son domaine». Il se dit d’ailleurs prêt à renouveler régulièrement l’expérience.

Restaurateur dans la région, celui que nous appellerons José a aussi beaucoup apprécié ces travaux au grand air: «J’étais à la maison sans trop savoir quoi faire quand j’ai appris que Gilles avait besoin d’aide. J’ai pu l’aider à planter les piquets pour les parcs à vaches, mais j’ai été très surpris par la taille des surfaces! La quantité de travail pour un seul homme est impressionnante!»

«Il y aura une récolte»

À Signy-Avenex, sur La Côte, c’est le vigneron agriculteur Pierre Heuberger qui a embauché de la main-d’œuvre inhabituelle pour les travaux d’ébourgeonnage dans ses vignes. «Normalement, ce travail se fait par la partie de mes saisonniers qui est déjà arrivée. Mais là, certains sont restés bloqués en France. Alors quand des gens ont proposé leurs services, j’ai saisi l’opportunité. Il a fallu leur montrer et le travail n’était peut-être pas parfait parfait, mais il y aura quand même une récolte!»

«Comment? Il a dit que ce n’était pas parfait? Ben alors j’espère que ça ne nuira pas à la qualité du vin, parce que d’habitude on l’apprécie beaucoup». Abigaïl Widmer se marre. Employée dans une UAPE, cette Nyonnaise fréquente régulièrement le petit magasin à la ferme de l’agriculteur. Et c’est en échangeant avec lui en faisant quelques achats qu’elle a appris ses problèmes de main-d’œuvre. «Le lendemain à 8 h, on était dans ses vignes avec mon mari qui travaille dans les douanes et était aussi à l’arrêt! Le travail était un peu répétitif, mais c’était gratifiant de pouvoir aider et bon pour la tête de se sentir utile. Nous avons travaillé comme ça quelques jours et j’y retournerai volontiers, mais seulement si ce n’est pas une obligation. Car quand il fait mauvais, c’est quand même très difficile.»