Suisse – Des coupures d’électricité pourraient avoir lieu cet hiver Le président de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), Werner Luginbühl, prévient que des coupures de plusieurs heures sont à prévoir cet hiver.

Les milieux politiques n’ont pas pris suffisamment au sérieux les avertissements lancés depuis des années par l’ElCom, aux yeux de Werner Luginbühl. AFP

Des coupures d’électricité de plusieurs heures sont à prévoir cet hiver en Suisse, selon le président de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), Werner Luginbühl. Il accuse les milieux politiques de n’avoir pas «pris au sérieux» les avertissements de l’ElCom.

Il est conseillé «d’avoir suffisamment de bougies et de bois pour ceux qui possèdent un poêle», prévient Werner Luginbühl dans les pages du journal alémanique «NZZ am Sonntag». Mais des coupures de plusieurs heures représentent un scénario catastrophe, tempère-t-il. Et la situation resterait «gérable».

Pour Werner Luginbühl, ce scénario serait moins probable si l’énergie était employée à meilleur escient. L’électricité est actuellement utilisée «de manière totalement irréfléchie». «Si nous réalisions davantage qu’elle ne va pas de soi, nous pourrions faire beaucoup», a-t-il commenté.

«Pas pris au sérieux»

Les milieux politiques n’ont pas pris suffisamment au sérieux les avertissements lancés depuis des années par l’ElCom, aux yeux de Werner Luginbühl. Or, la guerre en Ukraine a aggravé la situation au-delà de ce que la commission avait prévu. «La situation de ces derniers mois a montré que nous devons aborder le thème de la sécurité d’approvisionnement de manière beaucoup plus résolue et déterminée», a-t-il déclaré.

Le risque existe que l’Europe se retrouve dans une situation de pénurie d’électricité et de gaz à grande échelle, ce qui signifierait également que la France – habituellement un fournisseur principal – disparaîtrait en tant que source d’électricité en hiver.

Selon la situation, l’Allemagne et l’Italie entreraient alors éventuellement en ligne de compte comme fournisseurs, a ajouté Werner Luginbühl. Les nouvelles réserves d’urgence des barrages suisses ne pourraient faire face aux plus gros problèmes de pénurie que pendant deux à six semaines.

ATS/Fabien Le Floch

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.