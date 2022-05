Cuisine de chef – Des cours avec Décotterd Le chef de Glion ouvre des cours grand public. Cécile Collet

Stéphane Décotterd attend amateurs et passionnés dans sa cuisine de Glion. DR

Vous avez toujours voulu cuisiner comme un chef? Stéphane Décotterd et son équipe du restaurant Maison Décotterd (18/20 Gault&Millau) de Glion ouvrent dès le 28 mai leur cuisine aux amateurs et passionnés.

Ils enseigneront à des petits groupes de 8 à 10 personnes les arts culinaires, pâtissiers et de la mixologie (cocktails et mocktails). L’opportunité d’apprendre techniques et astuces de professionnels.

Cours privatisables

Stéphane Décotterd sera aux fourneaux pour les cours de cuisine. Son chef pâtissier Christophe Loeffel, pâtissier de l’année 2021 au Gault & Millau, et Yoann Lazaret, chef barman, superviseront les deux autres cours.

Chaque session, privatisable dès 8 personnes, sera suivie d’un apéritif au lounge bar. Les participants repartiront avec un cahier de recettes et un tablier griffé.

