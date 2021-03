Covid-19 et cancers – Des craintes autour de l’isolement des malades Les spécialistes redoutent les répercussions sociales plus que médicales de la pandémie. Romaric Haddou

Malgré la réorganisation des hôpitaux en raison de la pandémie, l’oncologie est toujours restée une spécialité prioritaire. KEYSTONE

Parce qu’elle accapare le système de santé, la pandémie de Covid-19 laissait craindre des répercussions sur le dépistage et la prise en charge des autres maladies, en particulier des cancers. À l’étranger, des récits émergent en ce sens. Ici, les spécialistes confirment des doutes, voire des inquiétudes, même s’ils manquent de recul et que la qualité du système de santé placerait la Suisse dans une situation «particulièrement favorable».

C’est Solange Peters qui le dit. La cheffe de l’oncologie médicale du CHUV loue un système «coûteux mais solide» et assure que son service «est parvenu à garder le rythme et a même administré 10% de traitements supplémentaires en 2020». Car l’oncologie est restée prioritaire. «La direction nous a soutenus et aidés à poursuivre notre mission. Le plus dur, c’était finalement d’expliquer aux patients que le service était sécurisé et que la balance risque/traitement était très favorable.»