Suisse – Des crédits avantageux pour les transports publics L’enveloppe de 11 milliards de francs qui permet de soutenir les transports publics arrivant à son terme, le Conseil fédéral est favorable à son renouvellement.

Les entreprises du transport régional des voyageurs pourront obtenir du capital étranger à un taux d’intérêt préférentiel pour le financement de matériel roulant. KEYSTONE

Les transports publics régionaux doivent continuer d'obtenir des crédits avantageux. Le Conseil fédéral demande vendredi au Parlement de proroger de dix ans jusqu'à fin 2030 le crédit-cadre de cautionnement de 11 milliards de francs qui arrive à terme.

Le Parlement a approuvé la première enveloppe en 2010. Les entreprises du transport régional des voyageurs ont ainsi pu obtenir du capital étranger à un taux d’intérêt préférentiel pour le financement de matériel roulant et d’autres moyens d’exploitation.

Ce soutien a fait ses preuves

Depuis 2011, des cautionnements de 2,6 milliards de francs et des engagements de 900 millions ont été accordés. Aucun défaut de paiement n’a été enregistré. Les frais de capitaux économisés ont permis de soulager la Confédération et les cantons, et donc les contribuables, d’environ dix millions de francs par an.

Pour le gouvernement, ce soutien a fait ses preuves et le risque encouru est faible. Les entreprises de transports publics disposent de revenus stables grâce à l’indemnisation versée par les pouvoirs publics pour les coûts non couverts prévisionnels.

