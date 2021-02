Pour passer les frontières – Des criminels créent un marché noir de faux tests anti-Covid

Les autorités observent avec inquiétude un phénomène qui monte en Europe. La parade n’existe pas encore. Raphaël Ebinger

Pour passer la douane de Crassier, certains voyageurs doivent se munir d’un test PCR négatif, attestant qu’ils n’ont pas le Covid. Archives/Michel Perret

Les criminels ne pouvaient manquer le coche. Avec le Covid, un nouveau marché, noir bien entendu, s’est ouvert devant eux: celui des tests PCR. Ce sésame, présentant un résultat négatif, est désormais demandé aux frontières pour une partie des voyageurs au moins. La demande fait des envieux et l’agence européenne de police criminelle s’en inquiète. Europol a informé ses membres il y a quelques jours pour les rendre vigilants à ce phénomène grandissant. Plusieurs vendeurs de faux tests ont été arrêtés aux quatre coins de l’Europe.

Un enjeu sanitaire

Dans ce contexte, le canton et la Suisse en général semblent pour l’heure épargnés, mais les autorités sont attentives à ce phénomène. L’enjeu est sanitaire puisque les tests PCR doivent authentifier de la bonne santé des voyageurs entrant dans le pays et ainsi freiner la pandémie de Covid-19. Les gardes-frontière annoncent un cas pour l’ensemble de la Suisse. La police fédérale complète en expliquant avoir été peu confrontée à des tests falsifiés. Elle ajoute que l’aéroport de Zurich et le canton du Tessin ont été touchés, tout comme les cantons frontières, mais qu’en l’absence de statistiques, il est difficile d’avoir une idée plus précise.

«Il n’y a pas d’autre sécurité que la signature et le tampon du médecin.» Pr Blaise Genton, chef de la policlinique de médecine tropicale, voyages et vaccination d’Unisanté à Lausanne

Il faut avouer que la falsification des tests ne demande pas de compétences pointues. Il suffit de faire un copier-coller et de modifier les éléments nécessaires comme le nom et la date du test. Les attestations produites dans les centres de tests dans le canton sont envoyées par courriel aux patients sous forme de certificat médical. «Il n’y a pas d’autre sécurité que la signature et le tampon du médecin», apprécie le professeur Blaise Genton, chef de la policlinique de médecine tropicale, voyages et vaccination d’Unisanté. Son institution n’a toutefois pas documenté de fraude concernant les certificats qu’il a jusque-là émis.

Au niveau international, les laboratoires planchent sur un système qui permettrait de sécuriser les attestations pour les rendre plus difficilement falsifiables, indiquait la RTS jeudi. L’ajout d’un QR Code est une des pistes suivies.

L’Europe touchée

En attendant, le marché noir se poursuit et les polices courent après les vendeurs de fausses certifications de tests PCR négatifs. À l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, un homme a été arrêté avec des attestations d’un laboratoire inexistant qu’il cédait pour 150 à 300 euros. Aux Pays-Bas, il fallait débourser entre 50 et 60 euros. Une organisation criminelle irlandaise utiliserait même une application de téléphonie mobile permettant à ses membres de falsifier des résultats des tests. Sur internet, plusieurs vendeurs en proposent à des prix très variés.

Dans les Balkans, plusieurs réseaux ont été démantelés. Le site d’information albanophone LeCanton27 rapporte plusieurs arrestations en Macédoine, Albanie et Kosovo. Des agences de voyages et des laboratoires sont impliqués dans la production de faux certificats dont certains sont écoulés dans une station-service. En Serbie, la cote du document a atteint 800 euros. «La plupart des certificats des ressortissants de ces pays sont conformes, relativise un journaliste du média communautaire. Mais il existe une petite quantité qui est issue d’organisations criminelles.»

Europol estime que marché noir de fausses attestations de test PCR durera aussi longtemps que les restrictions aux frontières prévaudront. Elle prévient aussi que la prochaine étape pourrait être l’apparition de faux vaccins vendus sur le web.