Récit – Des crises d’angoisse à une volonté de fer Tania est physiothérapeute aux soins intermédiaires. Son expertise en ventilation est indispensable pour soigner les patients atteints par le Covid. Aurélie Toninato

Tania, 30 ans, a travaillé aux soins intensifs avant d’être mobilisée aux soins intermédiaires pour prendre en charge les patients et former ses pairs. Laurent Guiraud

C’était mi-mars, la première vague de Covid-19 déferle. Tania est recroquevillée dans son lit. Plusieurs soirs durant, elle fait des crises de panique. «La journée, les lits de soins intensifs se remplissaient devant mes yeux. Le soir, je me terrais chez moi, j’étais terrorisée. Je voyais mes parents, mes amis, finir dans ces lits. Je pensais qu’on allait tous mourir.» Un proche lui conseille alors un hypnothérapeute. «J’ai fait une séance via webcam et la peur panique s’était transformée en volonté. C’était fou. Ça m’a sauvée.»

Tania Coli, 30 ans, est physiothérapeute aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis cinq ans, au bénéfice d’une spécialisation notamment dans la ventilation. Des physiothérapeutes spécialisés comme elle, l’Hôpital en comptait une dizaine avant le Covid, contre un peu plus d’une quinzaine actuellement. Depuis le printemps, la jeune femme a été réaffectée aux soins intermédiaires, pour y prendre en charge les patients comme pour former les professionnels venus en renfort d’autres unités. Un rôle central, d’autant plus dans la deuxième vague où ce service a accueilli davantage de patients Covid. Car grâce aux traitements proposés, des malades en état grave évitent l’intubation donc les soins intensifs.

Décubitus ventral et désencombrement manuel

Après des journées de 8h, puis quelques vacances - «qui n’ont pas été supprimés, au contraire du printemps, j’étais tellement soulagée!» - Tania enchaîne deux jours en horaire de 12 heures, soit de 7h à 19h30. À ce moment-là, il y a encore plus d’une quarantaine de patients aux soins intermédiaires. Sa tâche se concentre sur deux grands domaines. Le premier: la respiration. Réglage fin des machines qui insufflent air et oxygène - «il faut choisir une pression adaptée en tenant compte de l’évolution de la tension artérielle et de du confort» -, auscultations des poumons, bilans respiratoires, aspiration nasotrachéales, aide aux collègues pour positionner le patient sur le ventre, pour une séance de «décubitus ventral». «Cela permet de favoriser une meilleure ventilation des zones postérieures des poumons. Si l’un des deux ventile moins bien, on privilégiera un positionnement latéral.»

La physiothérapeute procède aussi à des «manœuvres de désencombrement» afin de faire sortir les sécrétions qui bouchent les voies respiratoires, comme celles de ce patient de 83 ans. «Il perdait beaucoup d’oxygène au moindre mouvement. J’ai dû faire des pauses entre chaque manœuvre.» Sa pause à elle, à midi, se résume souvent à une demi-heure, parfois interrompue fourchette en l’air par une urgence. En horaire de 12 heures, elle s’isole. «J’ai besoin de silence...» Le soir, c’est repas, douche et dodo. «Et je remercie intérieurement la Tania de dimanche qui a préparé des plats à l’avance!» sourit-elle.

Pédalier et premiers pas

Le second gros volet de ses prérogatives concerne la mobilisation physique. «Lors de la tournée du matin, on établit avec médecins et infirmiers qui pourrait être mobilisé. Une personne alitée de manière prolongée peut perdre rapidement de la musculation et des enraidissements peuvent apparaître. On met donc en place une rééducation précoce, ce qui va réduire la durée d’hospitalisation et permettre de retrouver une certaine qualité de vie plus vite.» Cet après-midi-là, elle installe un pédalier pour un patient de 70 ans. Ceux qui sont trop faibles, ou inconscients aux soins intensifs, sont mobilisés manuellement par le physiothérapeute ou par des patchs d’électrothérapie.

Les malades les plus en forme peuvent tenter la marche, comme ce patient d’une quarantaine d’années. C’est une véritable procession: Tania le soutient tout en vérifiant ses constantes, un militaire - venu en renfort à l’Hôpital - pousse un fauteuil en cas de coup de mou, une infirmière fait suivre la perfusion et l’appareil à oxygène. «C’est toute une organisation! Mais marcher est tellement important. Lorsqu’on doit réapprendre à faire ce qui nous a toujours paru naturel, on se sent diminué. Quand quelques mètres sont franchis, c’est toujours des moments intenses, qui s’accompagnent d’améliorations morales en général. Ces premiers pas sont souvent les premiers vers la sortie.»

«On s’attache, forcément…»

Pour d’autres, en revanche, le chemin se termine à l’Hôpital. «Nous sommes confrontés à des décès, oui. Les soins que je dispense durent parfois 45 minutes, les patients ont le temps de se confier, de me montrer des photos de leurs petits-enfants. Alors on s’attache, forcément... Et quand tout s’arrête, c’est difficile. J’ai beau être confrontée depuis cinq ans aux cas les plus graves de Genève, ça m’atteint.»

A cela s’ajoute le spectre de la contamination, qui plane, partout. Tania n’a plus de crise d’angoisse mais la crainte d’être infectée demeure. Le risque zéro n’existe pas, surtout quand un concours de circonstances s’en mêle: «En rattrapant un patient qui allait chuter, mes lunettes de protection ont bougé et sa sonde à oxygène est sortie de ses narines avant de me souffler dans les yeux! Je ne sais pas si j’ai été contaminée.»

Elle reste toujours prudente, son natel est consigné sous plastique et un rituel de désinfection l’attend chez elle. «J’ai plutôt peur d’infecter les autres.» Durant la première vague, elle n’a pas vu son copain durant deux mois. Même s’il est en théorie peu à risques? «Dans l’unité, on a eu des jeunes vraiment pas bien, ça marque.» Elle ne voit plus sa famille, seulement quelques amis en faisant des balades. «Certains ne comprennent pas. Il y a un fossé entre ce qu’on vit à l’hôpital et ce que certains pensent de la gravité de la situation.»

En temps habituel, elle se ressourçait dans sa passion, le swing, qu’elle pratiquait à haut niveau. Il a fallu y renoncer. «L’hypnose m’aide à tenir le coup. Et, comparé à d’autres soignants dans d’autres pays, on a quand même de la chance. Mais cela ne veut pas dire que c’est facile. Ça non...» Alors elle trouve des loisirs covid-compatibles, comme la randonnée et le yoga. Et le dernier soir de sa semaine, elle le consacrera à construire un vélo d’appartement. «Il faut trouver d’autres moyens de prendre soin de soi. Parce que la vie continue.»