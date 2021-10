Opposition aux vaccins – Des croix nazies sur des caissettes de journaux, est-ce un hasard? Certaines régions de Suisse désignent la presse comme suppôt du pouvoir pro vaccin. Dans l’une d’elles, à Troistorrents (VS), les caissettes du «Matin Dimanche» ont été taguées. Reportage. Julien Culet

La vitre des caissettes a d’abord été peinte en blanc pour mieux faire ressortir les croix gammées noires. DR

C’est avec deux croix gammées qu’étaient accueillis les automobilistes arrivant à Troistorrents, en Valais, dimanche dernier, où des caissettes du «Matin Dimanche» ont été taguées dans la nuit. Si les motivations exactes restent inconnues, cet acte s’inscrit dans un climat particulier, où les médias sont accusés d’être pro vaccins, à la solde des dirigeants et de la pharma.

Ce n’est pas la première fois que de telles inscriptions sont retrouvées dans cette partie du Valais puisque des croix gammées avaient été tracées il y a quelques mois sur une tente de tests Covid, plus haut, à Val-d’Illiez. Et c’est également l’un des lieux d’où, depuis un an, proviennent les réactions parmi les plus fortes et les plus menaçantes à nos articles sur la pandémie. Sachant évidemment que ce n’est pas la seule de région de Suisse à vivre cette tendance. Aller y voir de plus près permet de comprendre les mouvements de fond qui se lèvent partout.