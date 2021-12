Orthodontie au rabais – Des dents alignées pour pas cher: comment garder le sourire

De plus en plus d’enseignes vantent les mérites de traitements orthodontiques à bas coût et faciles. Mais est-ce vraiment aussi simple et économique? Explications avec deux spécialistes.

De travers, très espacées ou qui se chevauchent… Au cours de leur croissance, les dents n’ont parfois pas poussé d’une manière satisfaisante. Ce qui motive certaines personnes à commencer un traitement orthodontique esthétique. Si de nombreux centres dentaires proposent aujourd’hui d’améliorer rapidement et à un tarif abordable l’apparence du sourire, il est important de bien distinguer les promesses de la réalité.

Quels traitements pour aligner les dents?

Le dispositif le plus courant est composé de bagues qui permettent de réaliser tous les mouvements dentaires possibles. «C’est un traitement qui existe depuis presque un siècle et qui a énormément évolué, en passant d’appareils très dérangeants dont la pose nécessitait une demi-journée, aux bagues modernes, plus esthétiques, confortables et réalisées sur mesure», explique Giuseppe Mercuri, spécialiste en orthodontie et médecin dentiste conseil adjoint chargé de l’orthodontie pour le Canton de Vaud. Les bagues peuvent être fixées à la surface externe des dents, auquel cas elles sont visibles, mais il est également possible de les fixer sur leur face intérieure (du côté de la langue) et donc de les dissimuler. Ce traitement est proposé en orthodontie classique mais pas dans les centres low cost.