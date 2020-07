Peurs vertes – Des déprimés du climat racontent leur mal-être Ils ne souffrent pas d’un œdipe mal résolu mais de la fonte du permafrost et de l’extinction des espèces. Témoignages d’éco-anxieux. Catherine Cochard

Le mal-être des éco-a n xieux n e se traduit pas uniquement par de l’anxiété , mais peut aussi se manifester par de la colère ou de la tristesse. Illustration: Manuel Perrin

«Je me réveillais au milieu de la nuit, j’avais une sensation de poids sur la poitrine, des palpitations, la respiration coupée.» Il y a six ans, Sara Gnoni s’est mise à ressentir physiquement des symptômes semblables à ceux d’une crise d’angoisse. «Je ne parviens plus à me projeter dans l’avenir, continue l’élue communale Verte de 39 ans, qui ne parvient toujours pas à calmer toutes ses peurs. Je me demande s’il ne faudrait pas déménager dans un pays plus au nord, car il va faire toujours plus chaud, mais je n’arrive pas à prendre de décision.»