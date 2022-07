Asie – Des diplomates étrangers, dont un Britannique, arrêtés en Iran Plusieurs diplomates étrangers, dont le Britannique Giles Whitaker, ont été arrêtés mercredi par les Gardiens de la Révolution en Iran.

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran, ont arrêté des diplomates étrangers dont un Britannique, accusés «d’espionnage», ont indiqué mercredi l’agence de presse iranienne Fars et la télévision d’État.

«Le service de renseignement des Gardiens de la Révolution a identifié et arrêté des diplomates d’ambassades étrangères qui espionnaient en Iran», a indiqué l’agence Fars. L’agence a précisé que l’un d’eux, un Britannique, avait été ensuite «expulsé du pays». Mais la télévision d’État a affirmé que le diplomate britannique, présenté comme Giles Whitaker, avait été expulsé de «la zone» où les diplomates ont été interpellés dans le centre de l’Iran.

«Opérations de renseignement»

On ignorait dans l’immédiat la nationalité des autres diplomates détenus, le nombre total des personnes arrêtées et la date de leur arrestation. La télévision a accusé le diplomate britannique de s’être «livré à des opérations de renseignement» dans les «zones où se déroulaient» des manœuvres militaires avec des tests de missiles.

Une vidéo de la télévision montre des images d’un homme, présenté comme Giles Whitaker, en train de s’exprimer dans une pièce ressemblant à une classe. Selon la journaliste de la télévision, le diplomate «fait partie des personnes qui se sont rendues dans le désert de Shahdad (…) en tant que touristes».

«Comme le montrent les images, cette personne prenait des photos (…) dans une zone interdite, où se déroulait au même moment un exercice militaire», a rapporté la télévision. Selon cette source, il «a été expulsé de la zone, après qu’il a présenté des excuses». Mais selon Fars, le Britannique «a été expulsé du pays après qu’il s’est excusé». Giles Whitaker a pris ses fonctions d’adjoint à l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran en 2018.

Une douzaine d’Occidentaux détenus

En mars dernier, deux Irano-Britanniques Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori, condamnés à la prison pour des accusations qu’ils ont toujours niées, ont été libérés. «En parallèle» de cette libération, Londres avait annoncé avoir soldé avec Téhéran une vieille dette de 394 millions de livres (470 millions de francs), sans établir de lien entre les deux affaires.

Plus d’une douzaine d’Occidentaux, majoritairement binationaux, sont actuellement détenus en Iran qui est soupçonné de vouloir les monnayer en échange de concessions de l’Occident. Des négociations sont en cours depuis plus d’un an entre Téhéran et les Occidentaux pour tenter de relancer l’accord international sur le programme nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, avec à la clé pour la République islamique une levée des sanctions.

Le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord en 2018 et la réimposition de sanctions économiques sévères avaient incité l’Iran à revenir sur ses propres engagements. Ces discussions sont bloquées depuis mars. Malgré ses démentis, l’Iran est accusé de chercher à se doter de l’arme atomique.

Washington gèle les avoirs d’intermédiaires ayant contourné les sanctions Afficher plus Les États-Unis ont ordonné mercredi le gel des avoirs de plusieurs sociétés iraniennes et étrangères pour avoir contourné les sanctions imposées à l’Iran en matière de ventes de pétrole et de produits chimiques, selon un communiqué du Trésor américain. Ces compagnies sont accusées d’avoir permis l’exportation de centaines de millions de dollars de marchandise depuis novembre 2018 et le rétablissement de sanctions visant ces produits après la sortie des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Les entités, basées en Iran, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et au Vietnam, ont été ajoutées à la liste du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), qui dépend du département américain du Trésor. Cette décision implique le gel de leurs avoirs situés dans une juridiction américaine ainsi que l’interdiction pour toute entité américaine d’avoir des relations commerciales avec les sociétés visées.

