Colère à Corsier-sur-Vevey – Des dizaines de locataires expulsés par leur régie Les habitants de trois immeubles sont mis à la porte. Beaucoup vivent dans des conditions modestes et s’inquiètent pour leur avenir. La Commune se dit impuissante. Rémy Brousoz

Ici devant son immeuble de Corsier-sur-Vevey, Bernard Caron manifeste son désarroi. Selon lui, cette décision met de nombreuses personnes dans l’incertitude de retrouver un logement bon marché. CHANTAL DERVEY

Chemin Vert, numéros 7, 9 et 11. Voilà bientôt septante ans que ces trois bâtiments contigus trônent à la périphérie de la commune de Corsier-sur-Vevey. Quelques mètres plus loin, de l’autre côté de la rue, c’est la Ville d’images qui commence. Moustaches et cigarillo aux lèvres, Bernard Caron nous attend devant le bâtiment. Il nous emmène dans son petit appartement du rez-de-chaussée, qui sert de quartier général à la révolte. Car depuis quelques mois, les corridors grondent d’une colère mâtinée de tristesse, dont le septuagénaire installé depuis treize ans s’est fait le héraut. «Ce qu’ils veulent, c’est rentabiliser les immeubles. Ils se moquent bien des soucis que ça cause aux locataires! D’autant plus que certains sont là depuis très longtemps.»