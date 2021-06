Protection contre le Covid-19 – Des dizaines de millions de produits défectueux saisis En plus d’un an, une enquête a permis de saisir 52 millions de produits défectueux dans l’UE, comme des gels pour les mains, des masques ou encore de faux kits de tests.

Des dizaines de millions de produits anti-covid défectueux ont été saisis depuis mars 2020. AFP

Des dizaines de millions de produits défectueux liés à la protection contre le Covid-19 ont été saisis en plus d’un an dans l’UE grâce à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf), a annoncé l’organisme. Plus de 1000 opérateurs ont été identifiés.

«Depuis mars 2020, nous avons enquêté et répondu à la menace croissante de produits contrefaits, ne répondant pas aux normes ou dangereux», a déclaré le directeur général de l’Olaf, Ville Itala, en présentant le rapport 2020 de ce gendarme antifraude de l’UE.

«Et avant même que le premier vaccin ait été administré, nous avons sonné l’alarme sur les offres de faux vaccins, ce qui, d’après ce que nous savons, a empêché toute fraude dans ce domaine malgré les nombreuses tentatives», a-t-il ajouté.

L’enquête de l’Olaf a permis de saisir 52 millions de produits comme des gels pour les mains contenant de dangereuses quantités de méthanol, des masques ne correspondant pas aux normes, de faux kits de tests, et d’identifier 1150 opérateurs suspects, selon les dernières données actualisées fournies par le service de presse de l’Olaf.

Opportunistes

Dans son rapport annuel, l’Olaf note que «nombre de ces opérateurs sont basés en dehors de l’UE», et que «beaucoup sont des entreprises qui de façon opportuniste, pour essayer de profiter de la pandémie, se sont lancées dans une activité sans avoir aucune expérience en la matière».

«De longues chaînes d’intermédiaires ont été créées du jour au lendemain dans de nombreux pays de l’UE et en dehors, afin de cacher l’identité des fraudeurs», les rendant difficiles à identifier, a expliqué le directeur général adjoint de l’Olaf, Ernesto Bianchi.

L’action du gendarme antifraude a notamment permis de saisir en 2020 dans plusieurs pays de l’UE quelque 140’000 litres de gel pour les mains venant de Turquie qui contenait une dangereuse quantité de méthanol, une substance toxique, à la suite d’une alerte donnée par les autorités danoises.

L’Olaf a aussi participé à une opération conjointe avec les services douaniers des États membres, qui a permis en outre de saisir jusqu’à présent 50 millions de masques supplémentaires.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.