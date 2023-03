Colombie – Des dizaines de policiers retenus lors d’une manifestation Le président colombien Gustavo Petro a exigé vendredi la libération de dizaines de policiers retenus depuis la veille par des indigènes et des paysans qui protestent dans le sud-ouest du pays contre une compagnie pétrolière.

«La libération unilatérale des policiers et la protection de leur intégrité est primordiale pour le gouvernement», a déclaré le président Petro sur Twitter, au lendemain de violentes manifestations qui ont fait deux morts et la séquestration de 78 policiers et six civils. Il a également exhorté la justice à «enquêter et identifier les criminels qui ont provoqué les décès» à Los Pozos, près de San Vicente del Caguan, à environ 500 km au sud de Bogota.

«Il n’y a aucune possibilité de s’asseoir à une table de négociations tant que des membres des forces de police sont retenus», a assuré de son côté le ministre de l’Intérieur Alfonso Prada, avant de se rendre dans la région.

Un paysan et un policier tués

Les manifestations contre la compagnie pétrolière Emerald Energy, basée en Grande-Bretagne et filiale du groupe d’État chinois Sinochem, se sont soldées par des affrontements avec les forces de l’ordre. Un paysan et un policier ont été tués, plusieurs personnes ont été blessées et six employés de la compagnie pétrolière ont été séquestrés en plus des 78 policiers, selon le bureau du Défenseur du peuple. Un précédent décompte faisait état de 79 policiers et neuf employés retenus.

L’institution chargée de veiller au respect des droits humains en Colombie a diffusé des images montrant des dizaines d’officiers en uniforme et une poignée de civils regroupés dans une grande salle. «Ils vont tous bien, ils ont reçu de la nourriture, de l’eau», a assuré le ministre Velasquez aux médias. Des vidéos diffusées jeudi par les médias locaux ont montré un incendie et des groupes de manifestants armés de bâtons traînant au sol un policier qui les supplie de ne pas le passer à tabac.

Les manifestations contre Emerald Energy ont commencé en novembre. Les protestataires reprochent à l’entreprise de ne pas avoir tenu certaines promesses faites aux habitants de la région, comme des constructions d’infrastructures et 40 km de routes goudronnées. La tension est montée d’un cran jeudi lorsque la garde indigène a rejoint les manifestants.

