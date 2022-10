Biennale des arts textiles – Des dizaines de visages en tissu flottent sur Avenches Le temps de l’expo dédiée aux arts du fil, des portraits créés par des mains habiles aux quatre coins du pays – voire au-delà – veillent sur la ville. Sébastien Galliker

Le temps de la 4 e Biennale des arts textiles, des dizaines de «Visages Vagabonds» sont suspendus en enfilade dans la rue Centrale d’Avenches. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Il y a là des yeux rieurs, mi-clos ou alors grands ouverts, des sourires, mais aussi des lèvres pincées ou encore des cheveux au vent. Depuis jeudi, des dizaines de visages conçus en textile couvent les passants de leurs regards et expressions, dans la rue Centrale d’Avenches. Ils veillent aussi sur les artistes de la 4e édition de la Biennale des arts textiles contemporains, qui installent leurs créations dans les plus beaux endroits de la vieille ville. Du 15 au 23 octobre, l’exposition marque ainsi son retour (lire encadré).