Infrastructures scolaires – Des écoliers à caser par centaines dans les villages du district Des collèges intercommunaux sont en projet ou en construction d’un bout à l’autre du territoire pour faire face au boom démographique annoncé par les statistiques. Cédric Jotterand

À Apples, le collège devrait prendre place sur le terrain multisport. Théo Jotterand

Un enfant qui naît aujourd’hui, c’est beaucoup de bonheur certes, mais c’est surtout une chaise et un bureau à prévoir dans une salle de classe quelques années plus tard. Et comme la natalité ne semble pas être une science exacte, voilà que les compteurs s’affolent un peu partout dans le district de Morges, où les écoles sont à saturation. Alors qu’Aubonne et sa voisine de Féchy planchent sur un vaste projet, Echichens vient de poser la première pierre d’un bâtiment qui remplacera l’ancien pavillon provisoire depuis… 1982! Il y a eu à chaque législature une bonne raison de renvoyer la construction à plus tard, mais l’urgence est désormais au rendez-vous. «On pensait depuis un certain temps à ces travaux, explique le syndic Philippe Jobin. Mais avec la réalisation d’un nouvel établissement scolaire qui s’est avérée prioritaire à Colombier et d’autres projets à mener à terme, nous avons temporisé pour conserver des finances saines jusqu’ici.»