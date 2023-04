Crise énergétique en Suisse – Des économies d’énergie doivent se poursuivre l’hiver prochain À cause du risque de sécheresse, Albert Rösti a souligné l’importance de préparer le plus tôt possible la sécurité de l’approvisionnement en énergie.

«Nous devrons continuer à économiser l’énergie», a déclaré jeudi Albert Rösti en conférence de presse à Berne. KEYSTONE/Peter Schneider

La sécurité de l’approvisionnement en énergie de la Suisse a pu être assurée cet hiver, grâce à la météo clémente et aux mesures préventives de la Confédération. Mais l’hiver prochain reste entaché d’incertitudes, préviennent les autorités et l’ensemble du secteur.

«Nous devrons continuer à économiser l’énergie», a déclaré jeudi Albert Rösti en conférence de presse à Berne. Pour le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), il est primordial d’éviter une possible situation de pénurie.

Ensemble avec le conseilleur fédéral Guy Parmelin, M. Rösti a dressé un bilan avec des représentantes et des représentants des cantons, des villes et des communes, des milieux économiques et de la branche de l’énergie. Entre octobre 2022 et fin mars 2023, l’objectif, qui consistait à économiser 15% de gaz sur une base librement consentie, a été dépassé et les économies d’électricité ont atteint quelque 1250 GWh, soit la consommation annuelle du canton de Bâle-Ville.

Mais si les mesures d’économie, tant parmi les ménages et l’industrie et les températures douces ont été favorables, les risques pour l’hiver prochains subsistent. D’abord, l’hiver dernier, pauvre en neige, produira moins d’eau de fonte pour remplir les lacs d’accumulation.

Si la sécheresse perdure, les centrales hydroélectriques et les centrales nucléaires pourraient produire moins d’électricité durant l’été, préviennent les conseillers fédéraux. Et la demande croissante de gaz liquide en Asie – notamment en Chine – pourrait compromettre la constitution de stocks de gaz suffisants en Europe.

