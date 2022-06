Avenir des ateliers d’Yverdon – Des édifices historiques seront rasés, d’autres sauvés Un compromis a été trouvé entre les spécialistes du patrimoine et les CFF. La partie la plus ancienne des ateliers sera préservée, au détriment du patrimoine récent. Erwan Le Bec

Morceau de l’histoire du rail et de l’industrie en Suisse, les anciens ateliers sont protégés par des mesures cantonales, mais aussi gérés par les spécialistes du patrimoine des CFF. CHRISTIAN BRUN

Les caractéristiques du site et la protection des bâtiments des ateliers CFF, véritable morceau de l’histoire du rail en Suisse, ne sont visiblement plus un frein au développement du site d’Yverdon. Un compromis associant «les autorités patrimoniales fédérales et cantonales autour de la préservation d’éléments architecturaux majeurs rappelant l’histoire des ateliers industriels», a été trouvé, ont annoncé vendredi les CFF. Derrière les lignes officielles, on devinera des négociations serrées, aboutissant à un «compromis admissible», jugent hors micro les défenseurs du patrimoine.