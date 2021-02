Festivités du carnaval – Editions corona-compatibles organisées pour 2021 Cette année, les festivités traditionnelles du carnaval sont annulées à cause du coronavirus. Mais plusieurs événements en ligne sont prévus à Fribourg, en Valais, ou encore à Bâle et dans le Jura.

Les festivités publiques du carnaval – qui auraient dû avoir lieu dans les cantons catholiques à partir de cette fin de semaine – sont annulées en raison de la pandémie de Covid-19. Mais certains événements pourront être suivis à distance, selon un tour d’horizon des bureaux régionaux de Keystone-ATS: à Fribourg et en Valais, par exemple, des radios locales diffuseront des concerts de guggenmusik.

Comme tous les carnavals de Suisse, celui des Bolzes, à Fribourg, est victime de la pandémie de Covid-19. Sans surprise, les organisateurs ont confirmé – la semaine dernière seulement – renoncer à la 53e édition.

En 2021, les caves de la Basse-Ville ne vibreront donc pas au son des groupes de guggenmusik et le Rababou ne prendra pas feu devant une foule fardée et déguisée.

La manifestation se redéploiera toutefois en collaboration avec Radio.fr. Rendez-vous dimanche après-midi pour une animation ad hoc.

Carnaval valaisan dans les salons

Le Valais avait annoncé l’interdiction des cortèges de carnaval en octobre déjà. Et cela quel que soit le nombre de participants, avait souligné le gouvernement.

A Monthey, le Carnaval se fera «à la maison», thème de cette année particulière. «Les gens ont besoin de se divertir et nous avions tous envie de marquer le coup», tout en respectant les mesures sanitaires, a expliqué à Keystone-ATS le président de la manifestation Jean-Charles Vernaz.

Lire notre article: Carnaval se fêtera masqué mais dans son salon

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer figure le concert des groupes de guggenmusik, qui sera diffusé par Radio Chablais entre 11h et midi dimanche. A 16h30 le même jour, «la traditionnelle bataille de confettis aura lieu… dans les salons», a rigolé Jean-Charles Vernaz. Le week-end se terminera avec le jugement du bonhomme hiver à 20h, «qui sera brûlé dans un endroit caché».

A Sion, les organisateurs proposent à ceux qui ne veulent pas rater l’édition «un kit des Bronzés… à la maison» pour vendredi. Le paquet comprend notamment une fondue pour deux, une bouteille et des confettis. Parallèlement, Rhône FM diffusera en soirée des enregistrements de guggenmusik.

Concours de déguisement en ligne

Le canton du Jura a, lui aussi, interdit tous les événements en lien avec carnaval. Seuls les enfants de moins de 14 ans peuvent se réunir durant cette période, pour autant qu’ils ne soient pas plus de cinq.

Dans plusieurs localités, les journaux de carnaval vont toutefois sortir. C’est le cas notamment à Bassecourt, où les organisateurs ont estimé qu’»il n’est pas encore interdit de rire sous nos masques". L’édition 2021 du satirique sera disponible le 12 février.

Pour sa 65e édition, le Canaval de Bassecourt organise un concours du plus beau costume, mais en ligne. Les participants doivent poster une photo sur la page Facebook de la manifestation ou envoyer un courriel vendredi entre 00h01 et 23h59. Les trois plus beaux costumes recevront un prix.

Tollé à Bâle

Outre-Sarine, les festivités carnavalesques sont aussi annulées. La déception est grande à Bâle où le carnaval, le plus important de Suisse, avait déjà été annulé en 2020. Les Bâlois devront se contenter de regarder les Schnitzelbängg – poèmes satiriques traditionnellement chantés à cette occasion – à la télévision.

Se basant sur les directives de l’Office fédéral de la santé publique sur le chant amateur, le canton de Bâle-Ville avait interdit à Telebasel d’enregistrer en studio ces représentations. Avant de revenir sur cette décision qui avait suscité un tollé dans la population.

A Lucerne, les festivités du carnaval, deuxième plus important de Suisse, sont également annulées. Les autorités et les organisateurs ont publié une vidéo dans laquelle ils appellent la population à ne pas faire la fête. Des mesures qui ont, pour l’instant, été assez bien respectées.

