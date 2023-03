Football – Des efforts mal récompensés pour le Stade Lausanne-Ouchy Le Stade Lausanne-Ouchy, pourtant supérieur à son adversaire, n’a pas su trouver de solutions face au FC Vaduz (0-0), samedi soir. Robin Godinat

Le coach du Stade Lausanne-Ouchy, Anthony Braizat, voit le podium s’éloigner. KEYSTONE

Alors qu’il accueillait le FC Vaduz, avant-dernier de Challenge League, le Stade Lausanne Ouchy espérait s’approcher du podium, samedi soir. C’est mission échouée pour les Vaudois, qui sont restés muets à la Pontaise (0-0). Le voisin FC Lausanne peut désormais prendre le large avec 6 points d’avance en cas de victoire face au FC Thoune dimanche.

Le SLO a démarré très fort la partie, avec une occasion de but dès la 4e minute, lorsque le tir de Rayan Kadima est venu taper le poteau adverse. Par la suite, les Lausannois ont gardé le contrôle sur le match, mais ont manqué de justesse et de précision pour faire la différence et ouvrir le score en première mi-temps. Des carences qui auraient pu coûter cher, puisque les Liechtensteinois sont passés très proches de corriger le SLO sur une contre-attaque bien travaillée à la 41e.

Bis repetita en seconde période, durant laquelle le Stade Lausanne Ouchy avait le ballon mais ne semblait pas savoir quoi en faire. Les hommes d’Anthony Braizat n‘ont jamais su trouver la faille dans l’excellente défense de Vaduz, malgré un total de 13 tirs, ainsi que 10 corners à zéro.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.