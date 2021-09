Surprise à la rentrée – Des élèves fréquentent toujours l’école de Chevroux L’école du village broyard devait fermer ses classes à la rentrée. La Fondation de Verdeil a repris les salles abandonnées. Sébastien Galliker

Libérées par l’Association scolaire régionale, les classes de l’école de Chevroux sont occupées depuis la rentrée 2021 par des élèves de la Fondation de Verdeil. Jean-Paul Guinnard

«C’est une belle nouvelle que ces locaux restent occupés dans leur vocation première.» Nouveau syndic de Chevroux, Charles-Edouard Bonny se réjouit que des cris d’enfants résonnent toujours à l’heure de la récréation, dans la cour d’école du village. Début 2021, la Commune s’était offusquée de la décision de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) de fermer les classes à la fin de l’année scolaire. Une pétition avait même été lancée en ligne pour sauver une école qualifiée de bucolique, avec son imposante place de jeu et son terrain de football synthétique. Sans succès.

«Face aux nombreuses demandes, nous avons ouvert une nouvelle classe et relocalisé notre classe de Moudon.» Cédric Blanc, directeur de la Fondation de Verdeil

Les trois salles de classe ne sont toutefois pas restées vides à la rentrée d’août dernier. Si elles ont été désertées par les élèves de l’école obligatoire traditionnelle, elles sont occupées par une quinzaine d’écoliers de la Fondation de Verdeil. «Face aux nombreuses demandes, nous avons ouvert une nouvelle classe et relocalisé notre classe de Moudon», confirme Cédric Blanc, directeur de la fondation. Dans le district Broye-Vully, Verdeil a désormais huit classes, six à Payerne et deux à Chevroux.

Déjà à l’étroit

À Payerne, elle vient pourtant d’inaugurer une nouvelle école à 8 millions de francs sur sa propriété de la rue d’Yverdon. Comment expliquer que la fondation se retrouve déjà à l’étroit dans le bâtiment ayant remplacé le vénérable institut Jomini? Cédric Blanc laisse entendre qu’il souhaitait davantage de salles, ce qui n’a pas été accordé par la direction générale de l’enseignement obligatoire. «À l’époque, j’ai déjà mentionné que 6 salles de classe ne seraient pas suffisantes», écrit-il.

Verdeil a donc opté pour Chevroux vu la sécurité de son école et sa proximité avec Payerne. «L’endroit est charmant et la Commune a été très accueillante», ajoute le directeur. Un contrat de location pour trois ans a été signé.

«Lors d’une récente séance des syndics de l’Asipe, j’ai rappelé que Chevroux regrette toujours le choix d’enclassement suivi.» Charles-Edouard Bonny, syndic de Chevroux

De quoi notamment permettre à la Commune de réfléchir sereinement à la suite qu’elle envisage pour son bâtiment. Sans toutefois effacer les rancœurs du passé. «Lors d’une récente séance des syndics de l’Asipe, j’ai rappelé que Chevroux regrette toujours le choix d’enclassement suivi», conclut le syndic.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.