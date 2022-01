Formation à Moudon – Des élèves montent une cabane pour apprendre à bâtir

Sous la conduite de leurs enseignants David Favre et Olivier Marti et encadrés par l’apprenti charpentier Adrien Cordey (tout à gauche), une dizaine d’élèves ont commencé le montage d’un pavillon en bois, dans la cour de l’établissement secondaire de Moudon-Lucens et environs.

ARC/Jean-Bernard Sieber