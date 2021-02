Intercantonalité broyarde – Des élèves vaudois pourraient aller à l’école sur Fribourg Pour des raisons pratiques, les communes de Treytorrens et Champtauroz souhaitent que leurs enfants soient scolarisés à Murist et Estavayer-le-Lac. Frédéric Ravussin

Dès 2022, les élèves de Champtauroz et Treytorrens pourraient être scolarisés à Murist. VANESSA CARDOSO

Pas besoin d’avoir fait des années de géographie pour comprendre le souhait des autorités de Treytorrens et Champtauroz. Depuis plus de dix ans ces deux communes broyardes songent à scolariser leurs enfants sur Fribourg, pour des questions de proximité. À Murist au lieu de Granges-près-Marnand pour les 1P-8P et à Estavayer plutôt qu’à Payerne pour les 9P-11P. Mercredi, les élus d’Estavayer ont accepté de modifier le règlement scolaire dans ce sens.

Membre de l’Exécutif responsable des écoles, Marlis Schwarzentrub a évoqué la rentrée d’août 2022 pour la concrétisation de ce projet. «Notre but était celle de 2021, qui aurait coïncidé avec une réorganisation des établissements scolaires de la Broye vaudoise, avance son homologue de Treytorrens, Madeleine Stanescu. Mais des procédures au niveau cantonal ont freiné le processus.»

Le dernier mot aux conseils généraux

La trentaine de petits Vaudois patienteront une année de plus avant de rejoindre le même préau que leurs voisins fribourgeois. Mais il reste plusieurs étapes à franchir. Les instances scolaires de la Broye fribourgeoise doivent se prononcer. Comme le Grand Conseil vaudois, avant que les deux Cantons puissent ratifier une convention. Et le dernier mot reviendra aux conseillers de Champtauroz et Treytorrens. Simple formalité? «Depuis qu’on en parle, une certaine lassitude pourrait influencer le vote», soupire Madeleine Stanescu.

«Il n’y a aucune défiance envers l’enseignement vaudois.» Madeleine Stanescu, municipale des écoles à Treytorrens

Pourtant, les familles auraient tout à gagner, ne serait-ce qu’en raison de temps de parcours raccourcis pour leurs enfants. «C’était l’argument de base. Il n’y a aucune défiance envers l’enseignement vaudois», reprend-elle. Comme l’a souligné Marlis Schwarzentrub, les bus scolaires qui conduisent les enfants de Vuissens à Murist traversent de toute façon les deux villages vaudois.

Reste la question des coûts. Estavayer facturera les frais de transport – tout comme les coûts des camps scolaires – à Champtauroz et Treytorrens au prorata du nombre d’élèves. Quant aux frais de scolarisation, ils se régleront au niveau cantonal.

À noter qu’il ne s’agit pas d’une première sur sol vaudois. Depuis 2003, les élèves de Lavey-Morcles de 5P à 11P sont scolarisés à Saint-Maurice (VS). Quant aux plus jeunes, ils restent au village, mais les cours sont assurés par des enseignants valaisans. Et puis, les trois communes de Rossinière, Château-d’Œx et Rougemont bénéficient aussi d’une convention intercantonale passée avec Berne en 2004 et modifiée en mai 2020. «Elle permet aux élèves du Saanenland et du Pays-d’Enhaut d’effectuer une année d’échange linguistique, soit pendant leur scolarité soit en redoublant leur dernière année», explique Catherine Pilet, municipale des écoles à Rossinière.