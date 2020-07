Vaudoise aréna – Des élus dénoncent un manque de transparence Le Conseil communal de Lausanne avait demandé que l’audit sur les conditions de travail soit rendu public. Camille Krafft

Malley Le 24 juin, le conseil d’administration a annoncé que des mesures seront prises sur la base d’un audit qu’il n’a pas rendu public

Patrick Martin

Début mai, des échanges corsés avaient eu lieu au Conseil communal de Lausanne autour de la responsabilité du conseil d’administration et de la position de la Ville dans le scandale qui secoue le Centre sportif de Malley (CSM). Deux mois et une conférence de presse plus tard, les élus concernés semblent encore plus sur leur faim.