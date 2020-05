Débat sur la prostitution – Des élus lausannois relancent l’idée d’une maison close communale Préoccupés par la situation des travailleuses du sexe, des conseillers de gauche interpellent la Ville sur sa politique. Romaric Haddou

Dans le quartier de Sévelin, l’espace dédié à la prostitution de rue avait été réduit en avril 2018. Les conseillers rappellent qu’un état des lieux était prévu et le réclament. CHANTAL DERVEY

Voilà deux ans que Lausanne a réduit sa zone dédiée à la prostitution de rue dans le quartier de Sévelin. Le 15 avril 2018, celle-ci était passée de 1700 mètres linéaires à 700 mètres linéaires afin d’éloigner les travailleuses et travailleurs du sexe des espaces en voie de densification. Lors du débat sur le projet, en 2016, une partie du Conseil communal avait obtenu qu’un état des lieux soit fait «dans un délai de deux ans» sur les aspects sociaux et sanitaires. Au besoin, il permettrait «d’adopter des mesures d’ajustement». Ce délai étant écoulé, des conseillers communaux (trois Verts et deux Ensemble à Gauche) remettent le sujet sur la table par le biais d’une interpellation urgente. D’autant plus que la crise du Covid-19 a aussi touché fortement les personnes prostituées.