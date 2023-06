Parc automobile suisse – Des élus partent à la chasse aux voitures «fantômes» Plusieurs dizaines de milliers de véhicules non immatriculés échappent aux statistiques officielles. Une motion a été déposée à Berne pour y remédier. Julien Culet

Un comptage plus précis des véhicules pourrait permettre de sensibiliser les automobilistes à garder leur voiture plus longtemps. KEYSTONE

Il y a actuellement plus de 4,7 millions de voitures immatriculées en Suisse. Or le nombre réel d’automobiles présentes dans notre pays pourrait être bien plus important si on prenait en compte celles qui ne roulent pas. Une motion a été déposée à Berne afin d’obtenir des chiffres plus complets et ainsi savoir combien de véhicules se trouvent vraiment sur le territoire national.