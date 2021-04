À quoi ressemblent aujourd’hui les 815’000 habitants du canton de Vaud? Plus de la moitié (51%) sont des femmes. Un tiers a une origine étrangère. Côté boulot, un sur 20 travaille dans l’agriculture. Et pour l’âge, on remarque qu’un quart des adultes a moins de 35 ans et qu’un adulte sur cinq affiche plus de 65 printemps.

Comparées à cette image statistique, les autorités cantonales et fédérales sont parfois qualifiées de «déconnectées» de la population qu’elles sont censées représenter. Les autorités communales, elles, bénéficient d’une image de «proximité», car ce sont «des gens du village», «des hommes et des femmes qu’on connaît bien, qui sont comme nous».

Mais ces autorités sont-elles pour autant plus représentatives de leurs administrés? Non. Les données que nous publions à propos de l’ensemble des quelque 300 Municipalités, ainsi que du Conseil communal lausannois, montrent que le profil des autorités locales n’est pas davantage représentatif de toutes les couches de la population.

«Il n’y a aucun reproche à faire à ces élus.»

Il n’y a là aucun reproche à faire à ces élus. Car cette observation n’entrave pas leur capacité à gérer les communes et ne remet pas en cause leur travail. Et surtout, ils ont été désignés lors d’élections démocratiques, par le peuple souverain dont le libre choix n’est pas à contester.

Mais alors, quand on parle de «démocratie représentative», de qui les autorités communales sont-elles «représentatives»? Plutôt des électeurs que de la population, selon certains politologues. Mais là encore, l’analyse a ses limites. Un exemple simple: les femmes votent proportionnellement moins que les hommes, mais restent majoritaires parmi les électeurs. Et pourtant, elles ne représentent que 27% des candidats et 28% des élus dans les Municipalités. Force est de constater que l’électeur ne vote pas forcément pour quelqu’un qui lui ressemble, mais pour quelqu’un qui le convainc d’une autre manière.

