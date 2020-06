Saga des Offices du tourisme – Des élus s’interrogent face aux multiples casquettes d’Aschwanden Le directeur de la destination Bex-Villars-Gryon-Les Diablerets vient de prendre la présidence de Judo Suisse. Au risque de grignoter son temps de travail au service du tourisme local? David Genillard

Le député PLR et directeur de la destination touristique Bex-Villars-Gryon-Les Diablerets a-t-il trop de casquettes? La question a été posée à la Municipalité d’Ollon. KEYSTONE





Costaud sur les tatamis, Sergei Aschwanden, 44 ans, reste-t-il un surhomme dans sa vie de champion retraité? Directeur depuis 2017 de l’association Porte des Alpes qui chapeaute le tourisme de Bex, Villars-sur-Ollon, Gryon et Les Diablerets, le médaillé de bronze des Jeux de Pékin a été nommé il y a une dizaine de jours à la présidence de Judo Suisse. Une casquette supplémentaire pour celui qui est également député au Grand Conseil, président du groupe parlementaire des hôteliers vaudois, directeur du Centre des sports de Villars ou encore directeur technique du Mikami Judo Club de Lausanne.

Cette hyperactivité n’a pas échappé aux élus d’Ollon. Vendredi, le conseiller PS Pierre Meylan a interrogé la Municipalité sur l’impact de cette récente nomination sur le temps dévolu au tourisme régional. «Nous en avons discuté avec les présidents des Offices du tourisme, répond Nicolas Croci-Torti, municipal en charge des Sports. Sergei Aschwanden nous a certifié qu’il assumerait ce mandat sur son temps libre. Il estime qu’il représentera une dizaine d’heures par mois. Il renoncera par ailleurs à plusieurs autres mandats associatifs qu’il remplissait déjà.»

L’intéressé confirme qu’il abandonnera ses casquettes en lien avec le judo, «par souci de crédibilité, pour qu’il n’y ait pas de risque de conflits d’intérêts. Lorsque j’ai accepté la présidence de Judo Suisse, il était clair avec mon employeur que ce travail se ferait sur mes jours de congé. Mes occupations associatives actuelles n’empiètent d’ailleurs pas sur mon travail: j’ai fait le compte, j’effectue jusqu’à 4000 heures par an pour Porte des Alpes.» Patrick Turrian, syndic d’Ollon, promet quoi qu’il en soit que «la Municipalité - quand bien même elle n’est pas l’employeur de Sergei Aschwanden – suivra la situation de près, pour éviter que son directeur de destination soit de moins en moins présent».

«Député actif»

Du côté des Diablerets, on ne se prononce pas sur cette question. Le comité de la cellule opérationnelle touristique ormonanche doit se réunir lundi soir. «La question sera très vraisemblablement évoquée lors de cette séance», annonçait le président Jean-Claude Hefti, lundi après-midi.

Quid de l’impact de cette nouvelle présidence sur sa charge de député? Cheffe de la députation PLR, Carole Dubois est confiante et estime que l’intéressé fait partie des membres actifs du groupe en plénum: «Nous avons tous beaucoup de casquettes, mais cela nous permet de nous spécialiser dans un domaine. Dans ceux du tourisme et du sport associatif, Sergei Aschwanden est très pointu et apporte une réelle plus-value.» L’habitant de Jouxtens-Mézery est intervenu à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment en mai pour demander un soutien au sport associatif dans le cadre de la crise du coronavirus. «Lorsque j’ai été engagé à la tête de Porte des Alpes, mon travail de député a été pris en compte, ajoute l’ancien judoka. Il fait partie intégrante de ma tâche de représentation pour le tourisme de la région. Cette diversité de fonctions permet d’avoir une vue d’ensemble des enjeux.»