Révision de la loi Covid-19 – Des élus veulent faire taire les experts de la task force Une commission parlementaire veut cadrer les prises de position des scientifiques. Conférences de presse et déclarations sur les réseaux seraient bannies. Réactions. Lucie Monnat

La Commission de l’économie du National ne veut plus des conférences de presse de la task force Covid-19 de la Confédération. KEYSTONE

La réunion de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a été mouvementée, vendredi passé. Après un débat houleux, une majorité a voté en faveur d’une réouverture des restaurants le 22 mars prochain, date qui devrait être inscrite dans la «loi Covid», en cours de révision urgente. Mais une autre clause, glissée à une majorité de 13 voix contre 10 et 2 abstentions, fait polémique. La majorité de la commission propose «que le public soit informé des mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 exclusivement par le Conseil fédéral et le parlement».