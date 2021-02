Chili – Des émeutes éclatent après la mort d’un homme tué par la police Un jongleur qui avait refusé de se laisser fouiller par la police vendredi soir dans une petite ville du sud du Chili a été abattu par l’un des agents. Son décès a provoqué la colère de centaines de manifestants et un bâtiment public a été brûlé.

Les manifestants ont mis le feu à plusieurs bâtiments, dont l’un a totalement brûlé. Keystone

Des centaines de personnes ont manifesté et un bâtiment public a été brûlé dans une petite ville du sud du Chili vendredi soir à la suite de la mort d’un jongleur abattu par un policier.

L’incident s’est produit à Panguipulli après que le jeune artiste de rue a refusé de se laisser fouiller par deux policiers en uniforme. La dispute a alors dégénéré et un des agents l’a abattu, selon les images d’une vidéo diffusée largement sur les chaînes locales et les réseaux sociaux.

«Nous regrettons la mort de ce jeune jongleur. J’espère que justice sera faite», a déclaré Ricardo Valdivia, maire de Panguipulli à la radio locale Radio Cooperativa.

Violents incidents

Des témoins ont apostrophé les policiers et de violents incidents ont alors éclaté. Les manifestants ont mis le feu à plusieurs bâtiments, dont l’un a totalement brûlé, et érigé des barricades ans les rues, jusqu’à ce que la police antiémeute intervienne à coups de gaz lacrymogènes et de canons à eau, selon les images diffusées par les médias locaux.

La police locale a soutenu l’officier qui a tiré. Selon Boris Alegria, lieutenant-colonel de la police de Panguipulli, il a agi en état de «légitime défense». Le gouvernement a ordonné à la police de remettre tous les enregistrements de l’incident aux autorités judiciaires qui ont ouvert une enquête.

Panguipulli (32’500 habitants) est située à 850 km au sud de la capitale Santiago.

AFP