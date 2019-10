Des émotions à vivre au Laténium

Dans un appartement en ruine, les visiteurs découvrent des photographies de famille, animées par des récits souvent très touchants de souvenirs de visites de sites archéologiques. Ces images ont été récoltées en 2018, lors d’une collecte organisée à l’échelle nationale. Elle demandait au public de rechercher dans ses archives des images sur lesquelles famille ou amis posent devant des sites archéologiques et des monuments historiques suisses.

Une fois le seuil de l’appartement franchi, les visiteurs explorent les différents espaces et découvrent, au fil du parcours, des photographies et des témoignages qui les font entrer dans l’intimité des souvenirs et des expériences qui nous lient au patrimoine. L’un des espaces thématise notre rapport mélancolique et nostalgique aux vestiges : photographies, objets, peintures et gravures révèlent une durabilité des monuments qui contraste avec la fragilité de nos vies. Ou encore, dans un bureau rempli de souvenirs personnels, les visiteurs sont amenés à se questionner sur ce qu’est le patrimoine.

Croisant des points de vue savants et populaires, les photographies et les documents exposés montrent comment la société fait vivre le patrimoine et s’engage parfois passionnément pour le défendre. Des vidéos, ainsi que des films d’animation conçus par une illustratrice accompagnent le parcours immersif qui se découvre avec un dispositif audio permettant aux visiteurs de s’approprier l’exposition au gré de leurs envies.