Solutions suisses – Des énergies renouvelables pour réduire les coûts d’électricité? Une étude de l’EPFZ a examiné trois scénarios plus favorables à l’environnement et à l’économie que la stratégie actuelle basée sur les énergies fossiles.

Développer les énergies renouvelables permet de réduire les coûts du système électrique, selon une étude de l’EPFZ. Les trois scénarios examinés s’avèrent plus avantageux que la poursuite de la politique actuelle basée sur les énergies fossiles.

L’étude, relayée par la SonntagsZeitung, a été mandatée par le spécialiste en énergie Helion, l’association Swissolar ainsi que le conseiller national Jürg Grossen (PVL/BE). Tous trois ont développé leurs propres modèles énergétiques, dont la faisabilité a été vérifiée par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), indiquent les trois mandants dimanche dans un communiqué.

La haute école a comparé leurs modèles au scénario «Poursuite de la politique actuelle» (PPA), basé sur les énergies fossiles, des Perspectives énergétiques 2050+ de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Sur la base des coûts de production, les trois modèles présentent un coût de l’électricité inférieur à celui du scénario PPA.

Les modèles énergétiques d’Helion, Swissolar et Grossen impliquent respectivement 4%, 3% et 4% d’économies de coûts par rapport au scénario PPA. Le modèle Helion affiche les coûts les plus bas pour le système électrique, soit 51 milliards de francs d’ici 2050.

