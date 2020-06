États-Unis – Des enfants migrants libérés par crainte du coronavirus Plus d’une centaine d’enfants détenus dans trois centres de rétention devront être rendus à leurs parents ou placés dans des familles d’accueil pour éviter qu’ils se fassent contaminer par le Covid-19.

La politique de «tolérance zéro» envers l’immigration illégale lancée en 2018 par Donald Trump a vu des milliers d’enfants séparés de leurs parents à la frontière, comme ici dans un centre au Texas. KEYSTONE

Un tribunal de Los Angeles a ordonné aux services d’immigration américains de relâcher plus d’une centaine d’enfants de migrants détenus dans trois centres de rétention pour leur éviter d’attraper le coronavirus.

Deux des trois centres ont des cas confirmés de virus, et pourraient devenir d’importants foyers de contamination. Ces centres familiaux «sont en feu, et l’heure n’est plus aux demi-mesures», a écrit la juge du tribunal de district Dolly Gee dans sa décision rendue publique vendredi.

Les 124 enfants détenus dans ces centres doivent donc être soit rendus à leurs parents soit placés dans des familles d’accueil avec l’approbation des parents d’ici le 17 juillet, a-t-elle ordonné.

«Tolérance zéro»

La politique de «tolérance zéro» envers l’immigration illégale lancée en 2018 par le président Donald Trump a vu des milliers d’enfants séparés de leurs parents à la frontière, une pratique apparemment destinée à dissuader les migrants potentiels, avant que le gouvernement ne fasse marche arrière.

Par ailleurs, la semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a rejeté la décision de Donald Trump visant à supprimer un programme protégeant les quelque 700’000 immigrants clandestins arrivés aux États-Unis enfants.

Actuellement, on compte en tout plus de 2500 cas de Covid-19 dans l’ensemble des centres de rétention des services d’immigration, a indiqué vendredi la chaîne de télévision CNN.

( ATS/NXP )