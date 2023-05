Sortir ce week-end – Des envies de sorties culturelles, festives ou culinaires? Entre la Nuit des musées à Yverdon, un festival culinaire, des concerts jazz ou classique mais aussi des rencontres littéraires, il y a de quoi faire, cette fin de semaine. Gérald Cordonier Lea Gloor Boris Senff Francois Barras Matthieu Chenal Stéphanie Arboit

Les musées d’Yverdon-les-Bains ouvrent leurs portes, la Riponne sera envahie de stands de nourriture, les mots d’écrivains s’installent dans le district de Morges… Découvrez nos bons plans pour ce week-end.

Une nuit quasi blanche dans les musées d’Yverdon

Dix institutions yverdonnoises joueront les couche-tard samedi. La Nuit des musées yverdonnois se tiendra samedi 27 mai. Dix institutions ouvriront de 17 h à 23 h. Parmi les temps forts de l’édition figure le pique-nique étoilé dans les jardins du château, suivi d’une session de contes nocturnes dans le donjon. Des visites dans le noir sont prévues dès 21 h au Musée d’Yverdon et région, et au Centre Pestalozzi. La Maison d’ailleurs proposera un atelier manchettes de journaux, et la bibliothèque une dégustation de tisanes. Les tuk-tuks de la ville ainsi que les vélos en libre-service seront mis à disposition gratuitement. Idéal pour se déplacer dans le centre-ville et jusqu’au Centre Pro Natura de Champ-Pittet, qui participe aussi à l’événement. Enfin, la salle de concert l’Amalgame accueillera dès 23 h les visiteurs les plus assidus pour l’After des musées.

Concert d’orgue à Lausanne

Jean-Christophe Geiser, organiste de la Cathédrale de Lausanne. FLORIAN CELLA

Pour son récital de Pentecôte intitulé «Réminiscences italiennes», Jean-Christophe Geiser a mis sur son lutrin les trois concertos de Vivaldi que Bach a transcrits pour orgue. Même si Bach n’a jamais croisé Vivaldi ni voyagé en Italie, cet hommage montre l’estime qu’il avait pour le compositeur vénitien et son art jubilatoire.

Littérature: écouter Bobin dans la région de Nyon

Le festival littéraire Les Intimes se déroule cette année dans six lieux différents de la ville de Nyon et son district. Le comédien Örs Kisfaludy rend hommage à l’écrivain Christian Bobin, récemment disparu. Les violonistes Valérie Bernard et Priscille Oehninger, la pianiste Ariane Haering ainsi que la guitariste Angela Kleger rejoindront le récitant pour colorer l’une ou l’autre des lectures proposées.

Oreilles et papilles: le Miam Festival

En 2019, il pleuvait au MIAM Festival, sur place de la Riponne. Cette année? Verdict ce week-end. Odile Meylan

Le Miam Festival sera de retour sur la place de la Riponne lors de ce week-end de Pentecôte. Une cinquantaine de stands et de food trucks investiront les lieux. Des ateliers pour petits et grands tournant autour de l’alimentation ainsi qu’une dizaine de concerts sont également au menu de ce temps fort du calendrier de Lausanne à Table.

Festival Poprock à Gilly

À Gilly, le Poprock savoure une nouvelle fois, dès jeudi 25 mai, son privilège de décapsuler la saison des festivals d’été – plus de 130 seulement entre Genève et Vaud, pour mémoire… C’est donc avec un appétit encore intact que l’on se ruera sur la programmation de cette année, soit une tonalité plutôt rock faite de riffs épais (Bokassa, jeudi), de blues psyché (DeWolff, vendredi) et d’ancienne nouvelle star (Soan, samedi). Mais aussi Fabulous Sheep, Spit Reckless, Myband, Jacuzzi Jaguar, etc.

Jazz: Laurent de Wilde

Toujours un plaisir d’accueillir Laurent de Wilde, un pianiste aux cheminements multiples. Marqué par la figure de Thelonious Monk, légende à laquelle il a consacré une biographie saluée, fasciné par les voies électroniques (son livre «Les fous du son» en retrace l’histoire), le musicien français revient au trio, forme qui rythme tout son parcours, et donne à Chorus la primeur de «Life is a Movie», nouvel enregistrement qui sortira sur Gazebo, le propre label de celui qui est aussi homme de radio.

Yverdon en luth

Célèbre notamment pour avoir ciselé la bande originale du film de Jim Jarmusch «Only Lovers Left Alive», le Néerlandais Jozef Van Wissem parcourt le monde depuis plus de vingt ans avec son luth baroque noir, fabriqué sur mesure. Le compositeur fait un arrêt au temple d’Yverdon, sous la houlette de l’Amalgame, pour un concert tout en spiritualité. Première partie: Kety Fusco.

Catch et sirènes du côté des Bergières

La caravane des quartiers continue de sillonner Lausanne, mais cette fois pour une édition un peu particulière, puisqu’elle s’inscrit dans la célébration des 50 ans du Collège des Bergières. Une quarantaine d’activités gratuites sont prévues dans le quartier, dont le concert (ve à 17 h) de Mona Testa, qui vient de composer une chanson pour Étienne Daho. La diversité est telle qu’on pourra passer d’un gala de catch (sa à 20 h) à une initiation au mermaiding (apprendre à nager comme une sirène) (di à 14 h).

Danse et perfo à l’Arsenic

«Bien y Mal», dernière création d’Ofelia Jarl Ortega Nadja Voorham

D’abord il y a «More and More», la dernière création de Thami Manekehla – notamment interprète de La Ribot. Comme un hymne à la mémoire, cette performance convoque «le rituel pour raviver les souvenirs et ramener au présent les présences défuntes». Puis «Bien y Mal», dernière création d’Ofelia Jarl Ortega, de retour à Lausanne avec cette chorégraphie qui confronte cinq personnages à un destin commun. Et cherche à voir comment les singularités vont émerger. Ces deux propositions composent l’affiche, cette fin de semaine, de l’Arsenic. À voir de manière indépendante. Ou en les enchaînant, dans une même soirée. C’est possible jeudi et samedi.

