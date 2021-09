Disparition des insectes – «Des espèces autrefois communes à Genève sont devenues rares» Les entomologistes sont en première ligne pour constater la disparition des insectes. Interview de Mickaël Blanc, du Muséum d’histoire naturelle. Antoine Grosjean

un couple de graphosoma italicum , ou graphosomes italiens. DR

Entomologiste au Muséum d’histoire naturelle, Mickaël Blanc explique comment le déclin des insectes s’observe sur le terrain.

Mickaël Blanc, pour les néophytes, la disparition des insectes n’est pas très tangible. Mais vous, qu’est-ce que vous constatez sur le terrain?

Nous réalisons des monitorings, en allant chaque année faire des inventaires aux mêmes endroits, avec des filets ou des pièges, et on constate que l’abondance d’insectes ne cesse de diminuer. Nous n’avons pas les outils pour quantifier ce déclin à Genève, mais il est évident. Avant, il pouvait y avoir de temps à autre des années mauvaises, à cause des conditions météorologiques, mais maintenant c’est systématique. Cette année a été particulièrement marquée, parce qu’il y a d’abord eu un hiver doux, puis un début de printemps froid et pluvieux. Du coup, il y a eu un décalage entre la sortie des larves et la disponibilité de la nourriture, ce qui a causé une forte mortalité. Les insectes meurent ainsi sans avoir eu le temps de se reproduire.